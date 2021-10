Hygienici evidujú v TOMTO okrese 678 prípadov KORONAVÍRUSU: Apelujú na ľudí

"Pracovníci RÚVZ v Bardejove aj napriek vyšším číslam pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 stíhajú vykonať šetrenie v ohnisku nákazy do 24 hodín. Obyvatelia v našom okrese by si mali uvedomiť vážnosť situácie a hlavne znížiť mobilitu, aby nedochádzalo k prenosu ochorenia z osoby na osobu. Tým by sme aj radi chránili systém poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedla Klobušovská.

Epidemiologickú situáciu hygienici monitorujú

V okrese sa podľa jej slov zamerali na dôslednú kontrolu platných opatrení. "Epidemiologickú situáciu monitorujeme a zatiaľ neuvažujeme prijímať opatrenia nad rámec platného COVID automatu," dodala regionálna hygienička.

Od pondelka bude na Slovensku päť okresov

Od pondelka (18. 10.) budú medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, zaradené okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník.