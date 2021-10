KORONAVÍRUS Austrália pre svojich občanov čoskoro zruší zákaz cestovania do zahraničia

Austrálčania znášali 19 mesiacov jedny z najprísnejších obmedzení pohybu na svete, ktoré mali za cieľ vyhnúť sa covidovej epidémii. Od 1. novembra už ľudia nebudú potrebovať výnimky na opustenie krajiny, ak budú plne zaočkovaní. Tieto výhody sa budú vzťahovať na samotných Austrálčanov, ale čoskoro sa zmiernia aj niektoré pravidlá pre cudzincov, tvrdí vláda. "Pred koncom roka očakávame prijatie plne zaočkovaných kvalifikovaných pracovníkov a zahraničných študentov," vyhlásila ministerka vnútra Karen Andrewsová.

Avizované zmeny sa stretli s potešením Austrálčanov a ďalších ľudí na celom svete. Mnohí strávili dlhý čas odlúčení od svojich blízkych. Prudký nárast zaočkovanosti umožnil niektorým austrálskym štátom ukončiť stratégiu eliminácie všetkých prípadov. Štáty ako Queensland a Západná Austrália však pohrozili, že ponechajú svoje hranice zatvorené, kým sa miera očkovania ešte viac nezvýši.

Australia will lift a ban on citizens travelling overseas without permission, the government announced Wednesday, with the country's border set to open to skilled workers and international students by the year's end.

https://t.co/mYxXfSL5K1