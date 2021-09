Voliť v Česku príde sotva 60 percent prvovoličov: Nejde o fenomén tejto generácie

PRAHA - Na októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) by sa podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) mohlo zúčastniť až 370.000 prvovoličov, informuje spravodajská televízia ČT24. Odborníci však očakávajú, že hlasovať ich príde len necelých 200.000.

Skupinu prvovoličov tvorí časť ročníka 1999 a ročníky 2000 až 2003. "Na určenie aspoň približného odhadu počtu prvovoličov sme používali demografické štatistiky," uviedol hovorca ČSÚ Jan Cieslar. "Po odčítaní cudzincov, ktorí nemajú volebné právo, dospejeme k číslu približne 370.000 ľudí," vysvetľuje Cieslar. Dodáva, že ide o podobné číslo ako pri voľbách v roku 2017.

Prvovoliči sú najslabšia voličská skupina

Mladí ľudia však podľa sociológov chodia voliť v menšej miere než zvyšok populácie. Podľa expertov možno podobný trend očakávať aj tento rok. "(Prvovoliči) sú najslabšia voličská skupina. A žiadne dáta nenaznačujú, že by sa nejakým spôsobom aktivizovala. Voliť pôjde necelých 200.000 prvovoličov," odhaduje sociológ a riaditeľ agentúry STEM Martin Buchtík. Odborník predpokladá, že vplyv na to môže mať aj fakt, že do Poslaneckej snemovne kandiduje málo ľudí vo vekovej skupine do 29 rokov.

Buchtík tiež upozorňuje, že nižšia účasť mladých ľudí nie je fenomén len tejto generácie. "Je to skôr o životnej fáze. Je chyba predstavovať si, že s úderom osemnástich rokov sa človeku otvoria oči a zrazu sa stane uvedomelým občanom, ktorý chodí voliť," vysvetľuje.

Voľby do českej Poslaneckej snemovne sa budú konať 8. a 9. októbra 2021. Ľudia budú hlasovať tradične v 14 volebných krajoch, pričom hlasy zo zahraničia budú na základe lósu započítané v rámci Úsťanského kraja.

Hlasovať budú môcť aj ľudia v karanténe, imobilní pacienti či väzni

Českí občania s nariadenou karanténou budú môcť hlasovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne v tzv. drive-in stanovištiach. Vo štvrtok o tom informovala spravodajská televízia ČT24. "Voliči v karanténe môžu využiť mimoriadne spôsoby hlasovania, teda hlasovanie v drive-in stanovištiach v stredu 6. októbra od 8.00 h do 17.00 h, alebo sa môžu do štvrtka 7. októbra nahlásiť telefonicky na príslušný krajský úrad a ten za nimi v dňoch volieb vyšle mobilnú volebnú komisiu s prenosnou volebnou schránkou," vysvetlili pre ČT24 hovorca českého ministerstva vnútra Adam Rözler.

Voliči v karanténe môžu bez predchádzajúceho nahlásenia sa voliť v drive-in stanovištiach iba v okrese svojho trvalého pobytu. Ak však majú voličský preukaz, hlasovať môžu v ktoromkoľvek drive-in stanovišti v rámci ČR. Ministerstvo však upozorňuje, že voliči v karanténe budú okrem preukazu totožnosti a voličského preukazu potrebovať aj potvrdenie o nariadenej karanténe.

Osobitný zoznam voličov je podľa Rözlera na základe volebného zákona určený aj pre hospitalizované osoby, klientov pobytových zariadení sociálnych služieb, osoby v policajnej cele, väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Následne v dňoch volieb príde do zariadení, z ktorých sa voliči zapísali, mobilná volebná komisia.