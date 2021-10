Český premiér Babiš je už unavený z politiky: Ak skončíme v opozícii, odchádzam

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš v pondelok pripustil, že ak by jeho hnutie ANO skončilo po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v opozícii, z politiky pravdepodobne odíde. Uviedol to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, píše spravodajský portál Novinky.cz.

Babiš zopakoval, že na vytvorení koalície je schopný dohodnúť sa s kýmkoľvek okrem Pirátov. "Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel," uviedol Babiš. V takom prípade by ho nelákal ani prezidentský post. "Už som unavený z neustáleho hádania sa v politike. Prezidenta robiť nechcem," doplnil predseda vlády.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Vysvetlil aj pochybné nákupy nehnuteľností

Český premiér v pondelok priznal, že kúpil 16 nehnuteľností vo Francúzsku za takmer 400 miliónov korún, ktoré si podľa zistení svetových investigatívnych novinárov poslal cez svoje offshorové firmy. To, že by však nejaké nehnuteľnosti alebo offshory vlastnil, pre spravodajský server Novinky.cz poprel. K tejto kauze sa znova vyjadril aj v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, pričom pochybnosti okolo nákupu opäť odmietol a zopakoval, že vtedy ešte nefiguroval v politike.

V prieskumoch stále vedie

Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by podľa predvolebného prieskumu z 3. októbra zvíťazilo Babišove hnutie ANO so ziskom 27,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých (STAN). Vládna Česká sociálnodemokratická strana (ČSSD) by sa do dolnej komory parlamentu nedostala.

Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať v piatok a sobotu - 8. a 9. októbra.