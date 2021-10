Česko ukáže vo voľbách veľkú vec: V predvolebnej debate bude klásť otázky aj umelá inteligencia

Počítačový softvér s názvom Matylda bude súčasťou dvojhodinovej diskusie na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej, ktorú v priamom prenose odvysielajú televízne stanice ČT1 a ČT24 v stredu 6. októbra o 20.00 h.

"Sú v nej tisíce kníh, celá Wikipédia z viacerých krajín. Ide o obrovské množstvo ľudských znalostí. V druhej časti sú politické reálie o našich kandidujúcich stranách a ich predstaviteľoch," približuje Matyldu jej autor a riaditeľ spoločnosti Alpha Industries Jan Tyl.

"Virtuálna moderátorka dostala k dispozícii (volebné) programy strán, hnutí a koalícií, ktoré sa týkajú budúcnosti a digitalizácie, ako aj životopisy jednotlivých predsedov. Z nich vytvorila niekoľko otázok, ktoré sama položí hosťom (tejto) superdebaty," vysvetlil zástupca šéfredaktora spravodajstva českej televízie František Lutonský.

Dokáže vytvoriť prekvapivé otázky

"Myslím, že dokáže splniť úlohu fantastického výskumníka a zároveň vymyslieť otázky, ktoré sú prekvapivé," dopĺňa dramaturgička debaty Martina Riebauerová.

Okrem otázok od umelej inteligencie, ktorú spolu s Alpha Industries vyvíjali aj českí vedci v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovej, bude moderátorka Světlana Witowská diskutovať s hosťami o zdražovaní potravín, daniach, bývaní či klíme. Chýbať podľa ČT24 nebudú ani témy spojené s pandémiou či zahraničnou politikou.

Kto je favorit?

Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by podľa predvolebného prieskumu z 3. októbra zvíťazilo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 27,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých (STAN). Vládna Česká sociálnodemokratická strana (ČSSD) by sa do dolnej komory parlamentu nedostala.

Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať v piatok a sobotu - 8. a 9. októbra.