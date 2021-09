OHAVNÝ čin manžela: Roky dával svojej žene drogy, aby si mohol filmovať, ako ju znásilňujú cudzí muži!

MARSEILLE - Muža vo veku 68 rokov uväznili vo Francúzsku po tom, čo polícia zistila, že celé roky nadrogovával svoju manželku, ktorú tak mohli znásilňovať cudzí muži a on ich pri násilí filmoval. V stredu to oznámili predstavitelia francúzskej polície, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Vyšetrovanie sa začalo takmer pred rokom v juhofrancúzskom meste Avignon po tom, čo manžela prichytili pri nakrúcaní videí spod sukní žien v obchode, a polícia odvtedy identifikovala celkovo 45 podozrivých. "Je zriedkavé mať toľko dôkazov v prípade znásilnenia. Tu máme všetko do detailov, dokonca aj napriek tomu, že obeť, ktorá bola počas znásilnení v bezvedomí, si na nič nepamätá," povedal policajný komisár Jérémie Bosse Platiere.

"Je zo neobvyklé aj z toho hľadiska, ako dlho to páchali (od roku 2010 do roku 2020) a aký veľký je počet týchto trestných činov," uviedol. Dodal, že manžel si filmoval všetky znásilnenia. Žena, takisto šesťdesiatnička, prišla na sexuálne útoky až vtedy, keď ju na to upozornila polícia, doplnil policajný komisár. Videá sa našli v manželovom počítači spolu s odkazmi zverejnenými na internetových zoznamkách, určených pre náhodný sex. V odkazoch pozýval ľudí, aby zneužili jeho manželku, kým je uspaná liekmi proti úzkosti.

Obvinení zo znásilnenia sú vo veku od 24 do 71 rokov. "Manžel ju položil na posteľ nahú a vykúril izbu, aby sa nezobudila. Jednotlivci potom potichu vošli a šepkali a ak sa obeť nejako hýbala, odišli," opísal situáciu Bosse Platiere. Manžel a 32 ďalších mužov je vo väzbe a deväť ďalších vypočúvajú, dodal policajný komisár.