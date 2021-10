Chytili najhľadanejšieho narkobaróna po Escobarovi: Tvrdá rana obchodu s drogami! Je tu nová hrozba

"Ľudia sú naozaj vydesení a očakávajú novú vlnu násilia, vraždy, čistky vo vnútri klanu i násilie voči bezpečnostným zložkám," povedala BBC Elizabeth Dickinsonová, ktorá sa špecializuje na analýzu ozbrojených konfliktov v Kolumbii. "Videli sme to už mnohokrát v prípade drogových kartelov aj ďalších zločineckých organizácií v Kolumbii. Keď chytia ich bossa, nový líder sa potom snaží ukázať, že je silnejší ako ten predchádzajúci a že novú situáciu zvládne, čo mnohokrát vyústi do ešte väčšieho násilia," uviedla Dickinsonová.

Dairo Antonio Úsuga (50), prezývaný Otoniel, bol zadržaný v Kolumbii v sobotu pri operácii, ktorá bola podľa BBC výsledkom práce 150 tajných agentov, piatich stoviek vojakov, použitia 22 vrtuľníkov a spolupráce troch tajných služieb (kolumbijskej, americkej a britskej) a pri ktorej zomrel jeden policajt. Na informácie vedúce k dolapeniu Otoniela vypísali miliónové odmeny Kolumbia aj Spojené štáty, ktoré žiadajú jeho vydanie.

Podarí sa obetiam dosiahnuť spravodlivosť?

Podľa kolumbijských médií by sa na čelo Klanu zo zálivu, ktorý kontroluje asi štvrtinu obchodu s drogami v krajine, mohol postaviť Jesús Ávila Villadiego, zvaný Chiquito Malo. Bol pravou rukou Otoniela dvadsať rokov; tiež po ňom pátra Interpol a USA požadujú jeho vydanie kvôli obchodu s drogami.

Zdroj: SITA/Colombia Police Press Office via AP

"Zadržanie najhľadanejšieho zločinca posledných desiatich rokov je nepochybne veľký úspech, koniec Klanu zo zálivu to ale rozhodne nie je," povedal Sergio Guzmán, šéf konzultantskej firmy pre bezpečnostné riziká Colombia Risk Análisis. "Z čisto ekonomického hľadiska nie je zadržanie Otoniela také významné," dodal Guzmán. Podľa neho si môžu miestne či americké úrady od Otonielovho zadržania sľubovať informácie vedúce k zatknutiu ďalších drogových lídrov. Zatiaľ to ale nevyzerá, že by Otoniel chcel s úradmi spolupracovať, uviedol Guzmán.

Server BBC Mundo tiež pripomenul, že vydanie drogových bossov do USA znamená, že miestne obete jeho zločinov sa len ťažko dočkajú spravodlivosti.

Zdroj: SITA/Colombia Police Press Office via AP

"Otoniel by mal byť vydaný (do USA) čo najskôr. Až si odpyká trest za obchod s drogami v Spojených štátoch, bude sa zodpovedať za všetky zločiny v Kolumbii," povedal v sobotu denníku El Tiempo prezident Duque. Podľa Guzmána ale panujú obavy, že Otonielove miestne zločiny, vrátane sexuálneho zneužívania maloletých, zostanú nepotrestané.