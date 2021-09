KORONAVÍRUS Rázny krok Slovinska: Po úmrtí 20-ročnej ženy pozastavilo očkovanie vakcínou Janssen

"Ministerstvo zdravotníctva požiadalo Úrad verejného zdravia, aby dočasne pozastavil očkovanie vakcínou Janssen, až kým sa nevyjasnia všetky podrobnosti súvisiace s týmto prípadom," uviedol minister zdravotníctva Janez Poklukar na tlačovej konferencii v metropole Ľubľana a použil názov vakcíny od firmy Johnson & Johnson (J&J). Odborní poradcovia odporučili vláde pozastavenie tohto očkovania, keď sa dozvedeli, že "môže existovať nežiaduca súvislosť medzi smrťou a očkovaním", povedala Bojana Boevičová, ktorá vedie skupinu odborných poradcov.

Janez Poklukar: Stroka nenehno preverja in spremlja učinkovitost cepiv in beleži neželene stranske učinke. Do danes smo v Sloveniji zabeležili le en primer, kjer je bila potrjena povezava med cepljenjem in smrtjo.