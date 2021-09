Taliban vymenoval námestníkov ministrov: Ženy medzi nimi nie sú

Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid na tlačovej konferencii toto rozhodnutie obhajoval. Vláda podľa jeho slov zahŕňa členov etnických menšín ako Hazári – perzsky hovoriaca národnostná menšina hlásiaca sa k šiitskej vetve islamu. Ženy podľa neho budú do vlády vymenované neskôr.

"Je povinnosťou OSN uznať našu vládu," povedal Mudžáhid a dodal, že ostatné krajiny vrátane európskych, ázijských a islamských by s Talibanom mali nadviazať diplomatické vzťahy. Taliban v polovici augusta ovládol väčšinu krajiny vrátane hlavného mesta Kábul. Fundamentalistické hnutie 24. augusta vymenovalo prvých predstaviteľov svojej novej dočasnej vlády.

Medzinárodné spoločenstvo upozornilo, že Taliban bude posudzovať podľa jeho činov a uznanie jeho vlády bude spojené s prístupom hnutia k ženám a menšinám. Taliban počas svojej predchádzajúcej vlády v 90. rokoch 20. storočia zakazoval dievčatám a ženám chodiť do školy, do zamestnania a zúčastňovať sa na verejnom živote, pripomína AP.

Zdroj: SITA/AP Photo

Dievčatá v Afganistane sa do škôl vrátia, len čo to bude možné

Dievčatá v Afganistane sa do škôl vrátia tak skoro, ako to len bude možné. V utorok to uviedol hovorca hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid po tom, ako ohlásil, kto obsadí zostávajúce pozície v čisto mužskej vláde, informovala agentúra AFP. "Dokončujeme veci... stane sa to tak skoro, ako to len bude možné," uviedol Mudžáhid v súvislosti so vzdelávaním dievčat.

Toto vyhlásenie prichádza krátko po tom, ako afganské ministerstvo školstva cez víkend nariadilo chlapcom a učiteľom mužského pohlavia druhého stupňa, aby sa vrátili do škôl. Taliban však vtedy nespomenul dievčatá ani učiteľky. Mudžáhid sa tiež nevyjadril k minulotýždňovému zatvoreniu ministerstva pre záležitosti žien, namiesto ktorého obnovili obávané ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí. To počas predchádzajúcej vlády Talibanu využívali na presadzovanie svojej náboženskej doktríny.

Zdroj: SITA/AP Photo

Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk. Od augustového prevzatia moci Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim prvú až šiestu triedu. V niektorých provinciách však ženy stále nemajú dovolené vrátiť sa do práce s výnimkou žien pracujúcich v niektorých oblastiach, napríklad v zdravotníctve.

Pre situáciu v Afganistane hrozí ďalšia migračná vlna

V dôsledku situácie v Afganistane hrozí ďalšia vlna masovej migrácie, pričom existujú náznaky, že šéfovia diplomacie členských krajín Európskej únie si ešte stále dostatočne neuvedomujú riziká tejto vlny. Povedal to v utorok v New Yorku na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ venovanom situácii v Afganistane maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Na schôdzke ministrov, ktorá sa podľa agentúry MTI uskutočnila v rámci 76. zasadania Valného zhromaždenia OSN, šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že v Afganistane sa zatiaľ žiaľ ukazuje, že sa napĺňa horší scenár vývoja.

"Hospodárska situácia tejto juhoázijskej krajiny sa dostáva do čoraz vážnejšej krízy, stále viac ľudí je odkázaných na humanitárnu pomoc, pričom stúpa aj teroristická hrozba. Tieto skutočnosti naznačujú ďalšiu vlnu migrácie," dodal Szijjártó. Podľa jeho vyjadrenia napriek tejto situácii zaznievajú z úst niektorých európskych lídrov vyhlásenia, ktoré je možné z hľadiska Afgancov vnímať ako pozvánku, dokonca viaceré členské krajiny Európskej únie chcú zorganizovať fórum o presídľovaní.

"Zo skúseností z udalostí pred šiestimi rokmi presne vieme, že budú nasledovať povinné kvóty. Už teraz sa hovorí o zjednocovaní rodín. Zdá sa, že sa významná časť členských krajín Únie vôbec nepoučila z toho, čo sa v roku 2015 a odvtedy udialo na európskom kontinente," uzavrel Szijjártó, ktorý pripomenul, že krajiny susediace s Afganistanom dali najavo svoj názor, že afganské problémy je potrebné vyriešiť v Afganistane.