Starostka Paríža oznámila kandidatúru v prezidentských voľbách

"Rozhodla som sa, že budem kandidátkou na prezidentský úrad Francúzskej republiky," povedala Hidalgová vo vystúpení v meste Rouen na severozápade krajiny. Hidalgová (62), dcéra španielskych prisťahovalcov, ktorí utiekli pred diktatúrou Francisca Franca, je horúcou favoritkou na získanie nominácie svojej Socialistickej strany (PS), píše AFP. Ak sa však chce stať prvou prezidentkou Francúzska, bude si podľa agentúry musieť získať väčšiu pozornosť voličov v celej krajine.

Do predvolebnej kampane vstúpi Hidalgová ako polarizujúca osobnosť, ktorej kampaň za vytlačenie áut z Paríža a ekologickejšie mesto rozdelila obyvateľov metropoly. Hidalgová v nedeľňajšom vystúpení označila svoju kariéru po skromných začiatkoch na sídlisku – jej otec bol elektrikár a matka krajčírka – ako potvrdenie sily Francúzskej republiky, pokiaľ ide o pomoc deťom pri prekonávaní "triednych predsudkov".

Varovala však pred rastúcou nerovnosťou s tým, že "republikánsky model sa nám rozpadá pred očami". A dodala: "Chcem, aby všetky deti vo Francúzsku mali rovnaké príležitosti, aké som mala ja." Prieskumy v súčasnosti ukazujú, že ak by si socialisti vybrali Hidalgovú za svoju kandidátku vo voľbách v apríli 2022, získala by v prvom kole len sedem až deväť percent hlasov. Macron, ktorý je pri moci od roku 2017, zatiaľ oficiálne svoju kandidatúru na druhé funkčné obdobie neoznámil, podľa AFP by však bolo veľkým prekvapením, ak by sa o úrad znova neuchádzal.