Svet spomína na obete útokov z 11. septembra: V New Yorku pri Ground Zero bude šesť chvíľ ticha

NEW YORK - Americké mesto New York si v sobotu pripomenie pamiatku obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001 sériou podujatí. Hlavná spomienková akcia sa uskutoční na mieste dvoch zrútených budov Svetového obchodného centra (WTC), ktoré dostalo názov Ground Zero (epicentrum). Ťažiskom spomienky bude aj tento rok čítanie mien obetí členmi rodín, ktorí prišli o svojich blízkych.

Počas celého obradu bude šesť chvíľ ticha. Program sa začne o 8.30 h miestneho času (14.30 h SELČ), oznámilo na internetovej stránke newyorské múzeum venované obetiam teroristických útokov.

Prvá minúta ticha bude o 8.46 h (14.46 h SELČ). Piati únoscovia lietadla typu Boeing 767 letu American Airlines číslo 11 v tomto čase narazili do severnej veže Svetového obchodného centra (1 WTC).

Druhá minúta ticha bude o 9.03 h (15.03 h SELČ). Ide o čas, keď do južnej veže Svetového obchodného centra (2 WTC) nabúralo lietadlo typu Boeing 767-222 letu United Airlines číslo 175.

Tretiu minútu ticha budú zúčastnení držať o 9.37 h (15.37 h SELČ) ako spomienku na obete, ktoré prišli o život po tom, ako Boeing 757-223 letu American Airlines číslo 77 narazil do západnej steny Pentagónu, sídla Ministerstva obrany Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

Štvrtá minúta ticha o 9.59 h (15.59 h SELČ) pripomenie pád južnej veže Svetového obchodného centra. Budova sa zrútila 56 minút po tom, ako do nej narazilo lietadlo.

Piatou minútou ticha o 10.03 h (16.03 h SELČ) si účastníci spomienkovej akcie pripomenú zrútenie Boeingu 757-222 letu United Airlines číslo 93. Stroj sa zrútil v Pensylvánii po tom, ako pasažieri premohli teroristov a zabránili tak ďalšiemu ataku.

Posledná, šiesta minúta ticha bude o 10.28 h (16.28 h SELČ) na pamiatku obetí, ktorí prišli o život počas pádu severnej veže Svetového obchodného centra. Mrakodrap sa zrútil 102 minút po náraze lietadla.

Organizátori spomienkového podujatia oznámili, že akcia, ktorú budú naživo prenášať všetky popredné americké televízie, je určená pre rodiny obetí. Tie dostali tento týždeň oficiálne pozvánky. Na podujatí však nebude chýbať ani americký prezident Joe Biden s manželkou Jill. Šéf Bieleho domu sa okrem toho v sobotu zúčastní aj na spomienkovej akcii pri Pentagóne a takisto v Pensylvánii. Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že prezidentov program je veľmi podobný itineráru jeho predchodcu v úrade Baracka Obamu z roku 2011, keď si Spojené štáty pripomínali desiate výročie útokov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jason DeCrow

Stavebné projekty v Ground Zero stále nie sú dokončené

Napriek tomu, že od útokov na dvojičky Svetového obchodného centra uplynulo už 20 rokov, areál Ground Zero stále nie je úplne dokončený. Informovala o tom agentúra AP, ktorá priniesla zoznam nedokončených stavieb. Prvou z nich je mrakodrap 2 WTC, ktorého základy oficiálne položili v roku 2013. Má ísť o druhú najvyššiu budovu v areáli, ktorá bude mať 80 poschodí. Doteraz sa však jej stavba nezačala pre problémy s financovaním. Developer Larry Silverstein pre AP povedal, že pred začiatkom stavebných prác chce podpísať zmluvu s "budúcim nájomcom". "Mojim cieľom je čo najskôr dokončiť projekt výstavby," tvrdí Silverstein, ktorý má 90 rokov. Dúfa, že úplného dokončenia budovy sa ešte dožije.

Druhým nedostavaným projektom je Centrum múzických umení Ronalda O. Perelmana, ktoré by malo byť otvorené v roku 2023. Projekt zbrzdili problémy s financovaním a tiež výmena architektonického štúdia, ktoré urobilo významné zmeny v pôvodných náčrtoch. Celkové náklady na stavbu prekročili 600 miliónov dolárov. Sumou 75 miliónov dolárov prispel americký finančník Perelman, podľa ktorého bude budova pomenovaná. Po dokončení bude na najvyššom poschodí centra umiestnený flexibilný priestor, ktorý bude možné prekonfigurovať do jedného, dvoch alebo troch divadiel pre činohru či balet. "Všetky komponenty interiéru budú automatizované. V sálach je možné posúvať steny, podlahu aj sedadlá," povedala riaditeľka pripravovaného centra umení Leslie Kochová.

Treťou nedostavanou budovou v Ground Zero je grécky pravoslávny Chrám svätého Mikuláša. Stavebné práce sa však po rokoch prieťahov už naplno rozbehli. Autorom stavby je svetoznámy španielsky architekt Santiago Calatrava. Sakrálna budova by mala byť dokončená na budúci rok. Celkové náklady na výstavbu pravdepodobne prekročia hranicu 85 miliónov dolárov. V Ground Zero má stáť ešte mrakodrap 2 WTC. Stavebné práce sa však ešte ani nezačali. Výšková budova má nahradiť stavbu, ktorá bola po páde dvojičiek výrazne poškodená a rozobraná medzi rokmi 2007 až 2011. Nový mrakodrap má byť vysoký 270 metrov a okrem kancelárskych priestorov bude ponúkať aj apartmány na kúpu či prenájom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jessie Wardarski

"Ak pôjde všetko podľa plánu, budova by mala byť dokončená v nasledujúcich piatich rokoch," povedal šéf marketingu spoločnosti Silverstein Properties, ktorá projekt zastrešuje. Agentúra AP dodala, že na mieste bývalého Svetového obchodného centra ako prvý dokončili pamätník s názvom Reflecting Absence (Odraz neprítomnosti), ktorý oficiálne otvorili desať rokov po teroristických atakoch. Pamätník tvoria dve obrovské nádrže na pôdoryse bývalých veží WTC. V roku 2014 otvorili mrakodrap One World Trade Center, predtým známy ako Freedom Tower (Veža slobody). S výškou 541,3 metra ide o najvyššiu budovu v New Yorku. V roku 2016 bol úplne dokončený aj podzemný tranzitný uzol PATH, ktorého súčasťou je aj podzemné nákupné stredisko.