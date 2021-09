Slovensko v boji s terorizmom: Svet sa za 20 rokov zmenil, JASNÉ slová o tom, kde stojíme my!

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené stáť po boku svojich spojencov a partnerov v boji proti terorizmu vo svete. Pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001 to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Ani po 20 rokoch nezabúdame na 2977 obetí z viac ako 90 krajín, ktoré prišli o život počas tohto najhoršieho teroristického útoku v dejinách USA. Udalosti z 11. septembra 2001 neboli len americkou, ale aj medzinárodnou tragédiou s následkami, s ktorými sa vyrovnávame dodnes," skonštatovalo MZVEZ SR.

Dodalo, že svet sa za 20 rokov od teroristických útokov na Spojené štáty zmenil. Podľa rezortu diplomacie sa však nezmenilo odhodlanie brániť a presadzovať hodnoty, na ktorých je založené spoločenstvo demokratických krajín, ktorých je SR súčasťou.

Zdroj: SITA/ AP Photo/ William Kratzke

V sobotu si USA pripomínajú 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých bolo zabitých takmer 3000 ľudí. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo s nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC) prezývaných Dvojičky v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA na svojej základni v Afganistane.