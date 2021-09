Dvojičky (†20 mesiacov) zomreli v rozhorúčenom aute: Boli tam zamknuté deväť hodín

Jeden z rodičov našiel dvojčatá až v stredu podvečer v SUV, ktoré bolo zaparkované na parkovisku škôlky. Súdna lekárka Nadia Rutherfordová na tlačovej konferencii uviedla, že Bryson a Brayden McDaniel boli zrejme od toho rána v aute - s vonkajšími teplotami okolo 27 stupňov. SUV patrí členovi rodiny, ktoré šoféroval jeden z rodičov.

Ďalšie vyšetrovania v najbližších týždňoch by teraz mali vylúčiť ďalšie možné príčiny smrti. Rutherfordová dodala, že tieto dve batoľatá boli zaregistrované v jasliach. Rodičia sú úplne zničení.

BREAKING: Scene filled with screaming and crying at Sunshine House of Blythewood. @RCSD tell us sadly two infants were found dead in a vehicle. At this time it’s not clear if employees at the daycare were involved @wachfox pic.twitter.com/W4mUNxtNjc