Bieloruský režim porušuje základné ľudské práva: EÚ vyzýva na prepustenie opozičných lídrov

Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval Peter Stano, hovorca šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, podľa ktorého "bieloruský režim pokračuje v očividnom ignorovaní základných slobôd zadržiavaním politických oponentov a účastníkov platformy Zhromaždenie".

Belarus: regime continues blatant disregard to fundamental freedoms with latest detentions of political opponents & those behind the #Skhod #Сход initiative. 🇪🇺 calls on the regime to free all those detained & engage instead in a credible and inclusive political process.