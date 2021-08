V týchto nemocniciach je rekordný počet detí s KORONAVÍRUSOM: Pacientov neustále pribúda!

WASHINGTON - Počet detí hospitalizovaných s ochorením covid-19 v Spojených štátoch v sobotu dosiahol nové maximum, v nemocniciach sa ich nachádza 1902. Zdravotnícke zariadenia na juhu krajiny sú na hranici svojich možností, ďalší pacienti do nich prúdia najmä po infikovaní nákazlivejším variantom delta. Ten sa šíri prevažne medzi neočkovanou časťou populácie a stojí za rastúcim počtom hospitalizácií v USA v posledných týždňoch, píše agentúra Reuters.

Deti v súčasnosti tvoria asi 2,4 percenta všetkých hospitalizácií s covidom-19 v USA. Vakcína nie je určená deťom do 12 rokov, táto veková skupina je tak náchylnejšia k nákaze vysoko nákazlivým variantom delta.

VIDEO Spoveď pacienta odkázaného na kyslík: Nezaočkovanie sa bola zásadná chyba!

Rýchly nárast počtu nových prípadov rozdúchal napätie medzi konzervatívnym vedením štátov a miestnou samosprávou o tom, či by deti v školskom veku mali mať povinnosť nosiť rúška pri svojom návrate do lavíc. Úrady zodpovedné za chod škôl na Floride, v Texase a v Arizone nariadili nosenie rúšok v školách, čím sa vzopreli rozhodnutiu republikánskych guvernérov týchto štátov, ktorí túto podmienku pre vstup do vzdelávacích zariadení odmietli.

Najhoršie je na tom štát Florida

Pätina všetkých hospitalizácií v USA pritom pripadá práve na Floridu, kde v sobotu bolo v nemocniciach 16 100 pacientov s covidom-19. V štáte už je tiež obsadených 90 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris O'Meara

Najväčšie americké učiteľské odbory NEA tento týždeň vyjadrili podporou povinnému očkovaniu učiteľov. "Naši žiaci sa nemôžu nechať očkovať. Je našou zodpovednosťou, aby sme ich udržali v bezpečí. Udržať ich v bezpečí znamená, že každý, kto sa môže nechať očkovať, by sa mal nechať očkovať," uviedla pre stanicu CNN predsedníčka NEA Becky Pringleová.

Počty nakazených v USA stúpajú

Spojené štáty teraz v priemere registrujú 129-tisíc nových prípadov koronavírusovej nákazy denne. Tento počet sa podľa prepočtov Reuters za uplynulé dva týždne zdvojnásobil. Počet hospitalizovaných s covidom-19 je na šesťmesačnom maxime, v priemere umiera po nákaze koronavírusom 600 ľudí denne, čo je dvojnásobok oproti koncu júla.

Štáty Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi a Oregon tento mesiac zaznamenali rekordné počty ľudí s covidom-19 v nemocniciach, čo spôsobuje enormný nápor na miestne zdravotníctvo.