KORONAVÍRUS Top expert v USA varuje: Ak sa stane táto vec, môžeme mať skutočne problém!

Anthony Fauci varuje, že nové prípady koróny v USA by sa v nasledujúcich týždňoch mohli zdvojnásobiť.

Zdroj: SITA/AP/Al Drago/Pool

WASHINGTON - Popredný americký expert Anthony Fauci varuje, že nové prípady koronavírusu v USA by sa v nasledujúcich týždňoch mohli zdvojnásobiť. Dôvodom je opäť vysoko nákazlivý variant delta - očakáva až 200-tisíc nových infekcií denne. Vstup do USA by mal byť čoskoro možný iba s úplným očkovaním.