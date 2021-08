KORONAVÍRUS Variant po delte: Hrozí nám super mutácia? Top virológ z USA varuje!

WASHINGTON - Americký špičkový imunológ Anthony Fauci varuje pred ďalšou koronavírusovou mutáciou, ktorá môže byť ešte nebezpečnejšia ako v súčasnosti variant Delta. Fauci v nedeľu povedal: „Ak necháte vírus voľne cirkulovať a nepokúšate sa ho zastaviť, potom skôr alebo neskôr existuje šanca, že získate ďalší variant (...), ktorý by mohol byť ešte problematickejší ako Delta."

Pokiaľ sa vírus dokáže ďalej šíriť a meniť, existuje riziko, že sa nakoniec vyvinie variant, pred ktorým by nás súčasné vakcíny - na rozdiel od Delty - neochránili. Pandémiu je potrebné dostať pod kontrolu, varoval prominentný zdravotný expert a prezidentský poradca v rozhovore s americkou televíziou NBC. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je očkovanie. Pomohlo by povinné očkovanie na lokálnej úrovni.

Epidémia neočkovaných

Riaditeľ americkej výskumnej agentúry National Institutes of Health Francis Collins varoval, že povinné očkovanie môže priniesť zmenu. V nedeľu pre ABC povedal, že krajina platí „strašnú cenu“ za to, že toľko ľudí nebolo očkovaných. Úvahy o zavedení povinného očkovania vo väčšom rozsahu sú predmetom prudkých politických sporov v USA. Prezident Joe Biden nedávno hovoril o „epidémii neočkovaných“. Podľa amerického zdravotníckeho úradu CDC je dnes polovica populácie úplne očkovaná.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

V dôsledku rozšírenia variantu Delta sa počet nových nákaz koronavírusom v USA opäť prudko zvýšil - na zhruba 100-tisíc prípadov v sedemdňovom priemere. Situácia je obzvlášť napätá v krajinách s nízkou mierou zaočkovanosti. V druhej polovici júna bol sedemdňový priemer okolo 11-tisíc nových prípadov denne. USA naposledy vo februári hlásili v priemere 100-tisíc nových infekcií každý deň.