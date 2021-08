Chystáte sa na dovolenku na Jadran? V mori tam na vás číhajú tieto hrozby

BRATISLAVA - Mnohí Slováci sa toto leto vybrali na dovolenku do Chorvátska. Je to jedna z najobľúbenejších destinácií a s prihliadnutím na súčasnú pandemickú situáciu aj jedna z najrozumnejších, keďže sa tam dá dostať autom za niekoľko hodín. Odborníci v letnom období upozorňujú na riziká, ktoré vám hrozia pri kúpaní sa v mori, napríklad v podobe jedovatých rýb.

Stovky Slovákov tento rok vyrazilo za morom do Chorvátska. Je to totiž najbližšie a dá sa odtiaľ v prípade sprísnenia protipandemických opatrení rýchlo dostať späť domov. Jadran však v sebe skrýva viacero hrozieb, ktoré na miestnych i turistov číhajú v mori. Minulý týždeň slovinské médiá informovali o tom, že miestny obyvateľ utrpel pri plávaní v Jadranskom mori zranenia po strete s jednou z najjedovatejších rýb. Vinníkom bol tzv. morský drak, ktorý žije najmä v plytkých vodách zahrabaný v piesku alebo bahne. Má ploské telo a veľkú hlavu s veľkými očami. Na chrbtovej plutve má jedovaté tŕne, ktoré keď pichnú človeka, spôsobia mu silnú a dlhotrvajúcu bolesť, niekedy dokonca svalovú paralýzu.

Rozmnožujú sa práve počas letných mesiacov, takže vtedy najviac hrozí, že na ne vo vode stúpite. Ak sa tak už stane, ponorte končatinu, do ktorej vás ryba bodla, do horúcej vody s teplotou 50 až 60 stupňov Celzia. Jed morského draka sa totiž rozkladá pri vysokých teplotách. "Musíte ju mať ponorenú najmenej polhodinu. Ak to tak dlho nevydržíte, robte si krátke prestávky," vysvetlil záchranár a inštruktor prvej pomoci slovinského Červeného kríža Janez Kramar.

Najčastejším nepriateľom sú medúzy

Aj na Jadrane platí, že najčastejšie dochádza k poraneniu medúzami. Ak vás popáli, odborníci odporúčajú ranu ošetriť ešte v morskej vode. "Jed medúz sa nachádza v malých bublinkách. Najlepšie je zmyť ich rýchlo z pokožky ešte v mori, vtedy nedôjde k žiadnej kožnej reakcii," radí lekárka Nena Kopčavar Gučeková. Ranu potom dôkladne opláchnite studenou vodou.

Médiá ešte v júni varovali, že v Jadrane boli spozorované nebezpečné medúzy tanierovky svietivé (Pelagia noctiluca), ktoré pri dotyku spôsobujú silnú bolesť a ťažko hojace sa poranenia. Tento druh sa bežne vyskytuje na otvorenom mori, no morské prúdy a vlny ho niekedy zanesú až na pobrežie, kde ohrozuje kúpajúcich sa ľudí.

Pozor aj na ježovky

Na ježovky môžete v Jadranskom mori naraziť pomerne často. Pri bodnutí sa dostaví silná bolesť, nezriedkavá je i alergická reakcia v podobe zvracania či ťažkostí s dýchaním. Pozor na zahnisanie rany. Ak sa ježovkám chcete vyhnúť, choďte do vody v ochrannej obuvi.