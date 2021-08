Dievčina uviazla po dovolenke v Chorvátsku: Po príchode na letisko zistila, že spravila strašnú chybu

Alexia Portmannová trávila uplynulé týždne v Chorvátsku. V stredu nastal čas návratu domov do Londýna, a tak skoro ráno vyrazila na letisko. Na mieste však s hrôzou zistila, že si zakúpila letenku spoločnosti EasyJet s termínom odletu až o rok neskôr. So svojou nepríjemnou skúsenosťou sa podelila na TikToku. Video zachytáva dievčinu, ako bezradne sedí s batožinou pred vyľudneným letiskom. V príspevku stojí: "O šiestej ráno som prišla na letisko a zistila, že môj let je až o rok."

Video zaznamenalo doteraz už takmer dva milióny zhliadnutí. Mnohí užívatelia sa zaujímali o to, ako nakoniec Alexia dopadla. Zároveň priznali, že oni by sa v podobnej situácii asi nervovo zrútili. Niektorí sa zas na tom dobre pobavili. "Chápem, že cestujúci musia byť na letisku dve hodiny pred odletom, ale prísť o rok skôr, to je asi príliš skoro," zažartovala jedna osoba. Portmannová sa podľa všetkého stále nachádza v Chorvátsku a nie je jasné, kedy sa jej nakoniec podarí odletieť domov.