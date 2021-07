Veľká tragédia v Texase: Po úniku v chemickej továrni sú dvaja mŕtvi a najmenej 8 zranených

Incident sa stal približne o 19.35 h v prevádzke firmy LyondellBasell v La Porte a išlo o únik kyseliny octovej, spresnil v oznámení hovorca firmy Chevalier Gray, ktorého citovala tlačová agentúra AP. Na mieste nešťastia sa nachádzali pohotovostné zložky.

Gray uviedol, že dvaja ľudia "utrpeli smrteľné zranenia" a štyria ďalší majú popáleniny. Šéfka hasičov v okrese Harris Laurie Christensenová potvrdila na tlačovej konferencii v utorok neskoro večer najmenej troch zranených. Jednu osobu previezli do nemocnice letecky a jednu sanitkou. Päť ďalších zranených ošetrili na mieste a desiatky osôb sledujú, či sa u nich neprejavia príznaky ako napríklad ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním či podráždenie pokožky a popáleniny.

Firma uviedla, že úzko spolupracuje s pohotovostnými zložkami, aby sa potvrdilo, že nikto zo zamestnancov už nie je nezvestný. Únik podľa odbornej terminológie neznamená len to, že sa niečo vyleje, povedala Christensenová. "Únikom môže byť niekedy aj to, že niečo navrchu vybuchne a následne unikne chemikália. Keď sa to bude vyšetrovať, budeme schopní povedať detaily," vysvetlila.