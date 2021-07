Polícia zverejnila VIDEO s vandalmi, ktorí zrejme posprejovali Karlov most

Modré nápisy v angličtine sa na moste objavili v piatok. Škodu podľa policajného hovorcu Jana Daňka vyčíslili na zhruba sto tisíc korún (3800 eur). "Operátor kamerových systémov vyhľadal muža a ženu, s ktorými by sme chceli vo veci posprejovaného mosta hovoriť. Teraz tieto záznamy spracovávame a okolo poludnia ich zverejníme. Samozrejme za predpokladu, že sa nám páchateľ dovtedy sám neprihlási. To by sme potom zábery zverejniť nemohli," avizovala ráno polícia.

Polícia nakoniec zábery na poludnie zverejnila. "Nemôžeme vylúčiť, že by mohlo ísť o cudzincov. Prosíme, aby zbystrili hotelieri, ubytovatelia a recepční. Práve v ich zariadení môžu byť títo dvaja ubytovaní," dodal Daněk. Za trestný čin poškodenia cudzej veci hrozí páchateľom až trojročné väzenie.

Podľa hovorkyne Technickej správy komunikácií (TSK) Barbory Liškovej odborný reštaurátor nápisy odstráni počas víkendu. Potrvá to niekoľko hodín, maximálne niekoľko dní. Naposledy sa vandalizmom na Karlovom moste zaoberali úrady v lete 2019, keď dvojica turistov z Nemecka poškodila sprejom pilier mosta medzi Kampou a ulicou U Lužického semináře na Malej Strane. Obaja páchatelia dostali ročnú podmienku, peňažný trest vo výške 100.000 korún (3900 eur) a vyhostenie na päť rokov. Ďalšie graffiti sa na moste objavilo vlani v marci. Jeho súčasťou boli názvy poľského, ruského a českého mesta "Kraków + Moscow = Prague".