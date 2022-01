Akčná babička chcela urobiť vnúčikovi radosť: VIDEO Polícia ich prichytila pri sprejovaní

PRAHA - Pohľad, aký sa skutočne nevidí každý deň, no stará mama je tu pre svojho vnuka aj v tých najzvedavejších časoch dospievania. Tak presne toto sa naskytlo mestským policajtom v hlavnom meste Českej republiky. V Prahe totiž klepli po prstoch mladému graffiti "umelcovi", ktorý si na pomoc zavolal vlastnú babičku, ktorá doňho dokonca investovala!

Vnuka tak veľmi zaujalo sprejové umenie graffiti, že sa jeho vlastná babička rozhodla zainvestovať a kúpiť mu spreje. Situácia však zašla ešte ďalej, keď mu ona sama asistovala pri prvom pokuse prejaviť "svoj talent". Podozrenie z trestného činu teraz vyšetruje štátna polícia. Všetko bolo zachytené na kamere.

Políciu informoval jeden z pracovníkov žeriavu

Pracovník v žeriave na stavbe v časti Praha 4 využil chvíľu pokoja a pozoroval okolie, keď mu náhle niečo udrelo priamo do tváre. Uvidel totiž dve osoby, ktoré sprejujú po stene na mieste medzi ulicami Plynárna a Krnkova. Ten ihneď informoval mestskú policiu a vyslanej hliadke poskytol nielen popis osôb, ale aj ich aktuálnu pozíciu. Pre príslušníkov už bola následne hračka ich nájsť.

Stretnutie s príslušníkmi na zastávke MHD

Na zastávke MHD Chodovská potom prišlo k osudovému stretnutiu policajtov a sprejujúcej dvojice. Obidve osoby boli stotožnené. Išlo o 11-ročného chlapca a jeho 71-ročnú babku, ktorá hliadke vysvetlila, že vnukovi kúpila spreje, aby si to vyskúšal. Vraj to uvidel na internete a zaujalo ho to.

Po tejto "skúške" ostalo niekoľko žlto-modrých nápisov na stenách a chodníku, najväčší z nich dosiahol rozmeru 1 m x 1,6 m. Strážnici celý prípad potom presunuli na štátnu políciu. Bezohľadu na výšku spôsobenej škody v prípadoch sprejérstva vždy ide o podozrenie z trestného činu.