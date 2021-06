Nemecká vláda reaguje na útok nožom vo Würzburgu: Bol namierený proti každému náboženstvu

BERLÍN - Nemecká vláda reagovala v sobotu so zdesením na útok nožom, ku ktorému došlo v piatok popoludní v meste Würzburg. Podozrivý Somálčan vo veku 24 rokov usmrtil troch ľudí a najmenej piati ďalší utrpeli ťažké zranenia. Muž bol podľa svedkov pri útoku agresívny a "brutálny" a zakričal "Alláhu akbar", pripomína agentúra DPA s tým, že v minulosti sa liečil na psychiatrii.

Hovorca nemeckého vládneho kabinetu v Berlíne Steffen Seibert napísal na Twitteri, že vyšetrovanie ukáže, čo bolo motívom spáchania tohto násilného skutku. "Isté však je: Jeho strašný čin je namierený proti akejkoľvek ľudskosti a každému náboženstvu," uviedol na sociálnej sieti. "Všetky myšlienky a modlitby sú dnes pri ťažko zranených a rodinách obetí v ich bolesti," dodal.

Motív činu je naďalej podľa slov ministra vnútra Horsta Seehofera nejasný. "Zatiaľ nie je možné (vykonať) konečné vyhodnotenie motívu činu, a preto nemôžeme v tomto okamihu nič vylúčiť," povedal pre denník Bild am Sonntag s tým, že vyšetrovanie je v plnom prúde.

Zdroj: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier uviedol, že je šokovaný z "extrémnej brutálnosti" tohto zločinu. "Dnes v celom Nemecku smútime spolu s príbuznými obetí," citovala jeho slová agentúra AFP. Zraneným zaželal skoré uzdravenie. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann doplnil, že dvaja z piatich ťažko zranených sú stále v kritickom stave. Na miesto činu priniesli obyvatelia bavorského Würzburgu v sobotu ráno kvety a zapálili sviečky na pamiatku obetí.

Nemecko v posledných rokoch čelilo viacerým islamistickým útokom. Pred piatimi rokmi útočník z Afganistanu vo vlaku vo Würzburgu sekerou napadol a vážne zranil štyri osoby. K útoku sa vtedy prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).

Ako pripomína AFP, Nemecko je terčom útokov džihádistických skupín najmä v súvislosti so zapojením do koalície bojujúcej proti IS v Iraku a Sýrii a taktiež pre nasadenie vojakov v Afganistane od roku 2001.