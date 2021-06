VIDEO Moskva o schôdzke Putina a Bidena: Kremeľ hlási úspech! Táto téma je ale červená čiara

"Od samého začiatku sme varovali pred prehnanými očakávaniami (...). Ale teraz môžem povedať, predovšetkým na základe zhodnotenia samotného prezidenta, že prebehol skôr so znamienkom plus," povedal rádiu Echo Moskvy Peskov. Podľa kremeľského hovorcu bolo stredajšie stretnutie Vladimira Putina a Joea Bidena v Ženeve úspešné najmä z toho hľadiska, že "lídri mali možnosť priamo predniesť svoje stanoviská, viac či menej pochopiť, kde môžu spolupracovať a kde v súčasnosti spolupráca nebude fungovať kvôli kategorickým rozporom v názoroch ".

Peskov takisto vyzdvihol ako "plus" spoločné vyhlásenie oboch štátnikov po stretnutí. Biden s Putinom v komuniké uviedli, že aj časoch zvýšeného napätia medzi svojimi krajinami sú schopní spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Vyzdvihli v ňom tohtoročné predĺženie dohody nazývané nový ŠTART, ktorej cieľom je regulovať arzenál jadrových zbraní na oboch stranách. Podľa Peskova sa Biden s Putinom na summite tiež zhodli, že je potrebné čo najskôr začať rokovať o nových dohovoroch o kontrole jadrových zbraní. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov v rozhovore s denníkom Kommersant uviedol, že prvé bilaterálne rokovanie je "otázka skôr týždňov, a nie mesiacov".

Jasná červená čiara

Jedným z hmatateľných výsledkov summitu je tiež oznámenie o skorom návrate ruského a amerického veľvyslanca do Washingtonu a do Moskvy: ruský ambasádor Anatolij Antonov a jeho americký náprotivok John Sullivan boli v uplynulých mesiacoch povolaní na konzultácie v kontexte rastúceho napätia v americko-ruských vzťahoch. Antonov sa podľa Peskova vráti do Washingtonu pravdepodobne počas niekoľkých dní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Putin s Bidenom sa podľa Interfaxu zhodli aj na tom, že urovnanie konfliktu na východoukrajinskom Donbase je možné len cez Minskú dohodu, ktorú uzavreli Kyjev, Moskva, Paríž a Berlín. Zapojenie Spojených štátov do takzvanej normanskej štvorky, už tvoria Francúzsko, Nemecko, Rusko a Ukrajina, podľa neho prezidenti v Ženeve neriešili. Kremeľ dnes podľa agentúry Reuters tiež varoval, že vstup Ukrajiny do NATO je pre Moskvu neprijateľný. "Je to niečo, čo veľmi pozorne sledujeme a je to pre nás skutočne červená čiara," nechal sa počuť Peskov v rádiu Echo Moskvy.

Na týchto témach sa zhoda nenašla

Hovorca ruského prezidenta ďalej uviedol, že rozdielne stanoviská na summite pretrvali napríklad v otázke Bieloruska alebo role Severoatlantickej aliancie, podotkla agentúra Interfax. "Nezachádzali sme hlboko do záležitostí NATO (...), ale tu sa takisto držíme rôznych uhlov pohľadov na poslanie, úlohu, ktorú hrá," uviedol Peskov podľa agentúry TASS. S odkazom na Bielorusko predniesol, že Moskva si je vedomá postoja Američanov k nedávnemu pristátiu lietadla Ryanair v Minsku, po ktorom bieloruské bezpečnostné zložky zatkli opozičného novinára, ktorý bol na palube. "Verí, že je to neakceptovateľné porušenie všetkého. Ale my máme vlastný názor, máme informácie získané od pôvodného zdroja - od bieloruského prezidenta a prezident Putin nemá dôvod neveriť svojmu bieloruskému náprotivku," nechal sa počuť Peskov.