Hororová vražda šokovala susedov: Za TOTO mal Alexander (20) vystrieľať celú svoju rodinu!

Alexander Ken Jackson je obvinený z trojnásobnej vraždy za zastrelenie svojich rodičov - 61-ročného Jana Jacksona, 68-ročnej Melissy Jacksonovej a jeho 19-ročnej sestry Sabriny Jacksonovej. Informuje o tom magazín People.

Chlapec vyhladil celú rodinu

Policajní dôstojníci boli vyslaní do obytnej oblasti Cedar Rapids v Iowe minulý utorok, po prijatí hovoru na núdzovú linku 911 o možnej streľbe v dome, uvádza sa v správe. Polícia po príchode našla troch členov rodiny mŕtvych. Boli zastrelení. Štvrtá osoba identifikovaná ako Alexander Ken Jackson bola nájdená nažive so strelným poranením nohy.

Zdroj: SITA/ Jim Slosiarek/The Gazette via AP

Mal si nájsť prácu alebo opustiť dom

Zraneného muža previezli do miestnej nemocnice a on neskôr tvrdil, že sa zobudil na viaceré výstrely a počas zápasu s maskovaným mužom bol postrelený. Podľa informácií People však vyšetrovatelia nenašli nijaké dôkazy o násilnom vniknutí ani iné náznaky vlámania sa domu. Zrazu im to bolo jasné: Jackson chladnokrvne vyvraždil celú svoju rodinu a potom sám seba zranil.

Medzi Jacksonom a jeho otcom údajne nedávno došlo k hádke. Muž sa údajne vyhrážal svojmu synovi, že si má hľadať prácu alebo sa odsťahovať z domu. Či to bol dôvod Jacksonovho chladnokrvného činu, zostáva nejasné. Údajný páchateľ je v súčasnosti uväznený. Zatiaľ čin popiera.