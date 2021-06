KORONAVÍRUS Chlapík má po prekonaní infekcie zničenú kariéru: Vážny zásah do povolania, zmenšená kapacita pľúc!

Blaška strávil v marci v nemocnici asi tri týždne, z toho desať dní bol v umelom spánku. "Behom tých desiatich dní mi úplne odišli svaly na nohách. Vydržal som stáť pol minúty, to pre mňa bolo prekvapenie. Stačilo si sadnúť na posteľ a hneď som mal tep 140 až 150," povedal ČTK Blaška. Pred ochorením mával tep v kľudovom režime okolo 60.

Nezlepšilo sa to ani po prepustení, predtým dokonca pádloval

Ani po prepustení z nemocnice sa necítil ako predtým. "Predtým som pádloval na dračích lodiach, chodil na tréningy, potápal som sa. Teraz sa nemôžem tri až šesť mesiacov potápať, nemôžem chodiť na tréningy, pretože to neudýcham. Cvíčim si s činkami, jazdám na bicykli, ale na všetko musím mať svoje tempo. Kruhový tréning, na ktorý som chodieval, tak ten nedám vôbec," uviedol Blaška.

Profesne ... som v háji

O polovinu sa mu zmenšila kapacita pľúc. "Mal som kapacitu pľúc 6,8 litrov, dostal som sa na 3,2 litre. Som inštruktor potápania, ale nemôžem sa potápať, takže profesne je to v háji," poznamenal muž, ktorý sa potápal napríklad Chorvátsku, na Maldivách, ale tiež v jaskyniach vo Francúzsku. Potápať sa chcel v Mexiku, ale pandémia koronavírusu mu plány prekazila. "Teraz to musím odložiť na neurčito," povedal Blaška.

Sám nečakal, že s ním covid takto zatočí. Snaží sa ale dať do poriadku. "Pravidelne dochádzam na pľúcne rehabilitácie a tiež na ošetrenia laserovou sprchou. V rámci vychádzok sa snažím čo najviac hýbať. Doma trénujem cviky dychovej rehabilitácie, začal som cvičiť a využívam cvičenie pomocou TRX pásov s vlastnou váhou a zľahka pridávam aj činky a hrazdu. Snažím sa veľa chodiť," povedal Blaška. Dodal, že sa bude snažiť druhp šancu využiť. "Tiež viem, že pokiaľ chcem niečo robiť, mám to urobiť hneď a neodkladať to. Nabudúce už tú šancu nemusím dostať," uzavrel Blaška.