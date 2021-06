Najbohatší muž sveta Jeff Bezos poletí v júli do vesmíru

"Už od svojich piatich rokov som sníval o cestovaní do vesmíru. A 20. júla túto cestu absolvujem aj so svojím bratom," povedal Bezos vo videu zverejnenom na Instagrame. Tretie miesto na palube kozmickej lode s názvom New Shepard ponúka spoločnosť v dražbe, do ktorej sa doteraz zapojilo takmer 6000 uchádzačov zo 143 krajín. Najvyššia ponúkaná suma je zatiaľ 2,8 milióna dolárov. Dražba sa končí v sobotu, píše AP.

Let bude trvať celkovo desať minút, z nich štyri minúty strávi posádka nad takzvanou Kármánovou hranicou, ktorá je vo výške približne 100 kilometrov nad povrchom Zeme a imaginárne oddeľuje zemskú atmosféru od kozmického priestoru.

Krátko po štarte sa modul so šesťčlennou posádkou oddelí od nosnej rakety New Shepard. Následne strávia astronauti štyri minúty vo výške presahujúcej 100 kilometrov, kde pocítia bezváhový stav a odkiaľ tiež budú môcť sledovať zakrivenie Zeme. Nosná raketa sama mäkko pristane na rampe vzdialenej zhruba tri kilometre od miesta štartu. Modul s posádkou pristane na Zemi pomocou padákov.