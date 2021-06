VIDEO Dráma v zálive: Potopila sa najväčšia loď iránskeho námorníctva!

Video of Iran’s largest ship that sank near the port of Jask close to the Strait of Hormuz after catching fire. Iranian news agencies say efforts failed to save the ship Kharg pic.twitter.com/hF86Gtqc7H

Okolnosti vzniku požiaru neboli bezprostredne známe. Iránska štátna televízia identifikovala plavidlo ako zásobovaciu loď Chárg, pomenovanú po ostrove, ktorý slúži ako hlavný ropný terminál pre Irán. Plavidlo sa v čase incidentu nachádzalo blízko iránskeho prístavu Džásk zhruba 1270 kilometrov juhovýchodne od metropoly Teherán blízko Hormuzského prielivu.

Zdroj: SITA/Planet Labs Inc. via AP

Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že "záchranná operácia pre Chárg nebola úspešná", podrobnosti však neuviedla. Na iránskych sociálnych sieťach kolovali fotografie námorníkov v záchranných vestách, ako evakuovali loď, pričom v pozadí bolo vidieť plamene.

Fire has broken out at Iranian Army's Kharg vessel. No casualties so far.

Telegram channel affiliated with Iranian Navy has denied rumors that it was bound for Venezuela, saying it was supposed to depart for Russia along with Alborz vessel, but the mission is now cancelled. pic.twitter.com/wczYtKBRXX