Medzinárodný ŠKANDÁL: Štátom podporovaný únos! Bielorusko čelí obrovskej kritike za zadržanie novinára

Ako v pondelok informovala ruská služba BBC, spolu s bývalým šéfredaktorom kanálu Nexta Pratasevičom bola zadržaná aj jeho priateľka, 23-ročná ruská občianka Sofia Sapegaová.

Sofia Sapegaová Zdroj: LinkedIn/Sofia Sapega

Sapegová je študentkou magisterského programu na súkromnej neziskovej Európskej humanitnej univerzite (EHU) vo Vilniuse v odbore medzinárodné právo a právo Európskej únie. "Európska humanitná univerzita vynakladá všetko úsilie na to, aby bola Sofia Sapegová prepustená čo najskôr," uviedol pre BBC hovorca EHU Maxim Milta. Bieloruské ministerstvo dopravy v pondelok informovalo o vytvorení komisie na prešetrenie nedeľného incidentu.

#Belarus Passengers who flew from Athens to Vilnius began publishing videos from the aircraft. There are not deminers on the video, everything is done very slowly, people are not evacuated, but released from a plane that might have a bomb one by one. pic.twitter.com/cvgX1X4XV7 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 23, 2021

Žiadnu bombu na palube nenašli

Spoločnosť Ryanair uviedla, že centrum riadenia letovej prevádzky v Bielorusku ju informovalo o potenciálnej hrozbe na palube jedného z jej lietadiel, ktorému bol následne nariadený odklon do Minska. Podľa bieloruského ministerstva obrany bola ako sprievod lietadla vyslaná stíhačka MiG-29. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel žiadny podozrivý predmet.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Pratasevič bol zadržaný, ostatní pasažieri prešli bezpečnostnou kontrolou a bolo im dovolené pokračovať do koncovej destinácie. Podľa Ryanairu lietadlo nakoniec o 20.25 h. SELČ dorazilo do Vilniusu. Na palube sa v čase incidentu nachádzalo asi 170 ľudí z 12 krajín, vrátane 94 Litovcov.

Vyhrážali sa zostrelením?

Predstaviteľ bieloruskej opozície Pavel Latuška na Twitteri uviedol: „Podľa našich informácií bieloruská strana cez letových dispečerov pohrozila zostrelením lietadla, ak núdzovo nepristane v Minsku."

According to our information, the Belarusian side, through air traffic controllers, threatened to shoot down the plane if it did not make an emergency landing in Minsk. https://t.co/Ru0QXyBPA8 — Pavel Latushka (@PavelLatushka) May 23, 2021

Ryanair hovorí o pirátstve

Írsky minister zahraničia Simon Coveney a šéf leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary dnes za štátom podporované pirátstvo označili nedeľňajšie nútené pristátie dopravného lietadla v Minsku. "Bolo to v podstate letecké pirátstvo, štátom podporované," povedal Coveney vo vysielaní írskeho verejnoprávneho rozhlasu RTÉ. Rovnaké slová použil v rozhovore s rozhlasovou stanicou Newstalk aj šéf aeroliniek Ryanair, pričom hovoril aj o "štátom podporovanom únose".

Sledovali novinára už v Grécku?

Pratasevič ešte pred zadržaním v Minsku priateľom napísal, že rusky hovoriaci muž, ktorý stál za ním v rade na letisku v Aténach, sa snažil s ním nadviazať rozhovor a tiež vyfotografovať jeho doklady, a potom odišiel. Jeho priatelia to pokladajú za dôkaz, že Prataseviča sledovali už v Grécku.

"Ak sa informácie potvrdia, bude to dôkaz, že cudzí tajní agenti operovali na gréckom letisku," napísal dnes grécky portál Ekathimerini.com. Dodal, že z Minska lietadlo odletelo do Vilniusu bez šiestich cestujúcich - Prataseviča, jeho sprievodu a štyroch ruských občanov, čo pravdepodobne boli muži, ktorí sa zúčastnili operácie. Šéf spoločnosti Ryanair predpokladá, že na palube lietadla boli agenti bieloruskej tajnej služby KGB.

Jeden z cestujúcich neskôr serveua Delfi opísal situáciu na palube lietadla po tom, čo ho bieloruské úrady donútili pristáť v Minsku: "Jeden chlapec prepadol panike, schmatol sa za hlavu. Nedošlo k žiadnemu konfliktu. Iba keď sa dozvedel, že pristaneme (v Minsku), bol zaskočený. Mladíka odviedli stranou a zobrali všetky jeho veci. Spýtali sme sa ho, čo sa deje. Povedal, kto je, a dodal: 'Tu ma čaká trest smrti.' Bol už pokojný, ale triasol sa. Vedľa neho stál pracovník (bezpečnostných) orgánov a čoskoro ho odviedli."

Prataseviča s kolegom zaradili medzi podozrivých z terorizmu

Pratasevič a jeho priateľka boli zadržaní, ostatní cestujúci prešli bezpečnostnou kontrolou a po siedmich hodinách mohli pokračovať v lete do cieľovej destinácie - mesta Vilnius. Ramana Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradili vlani v novembri bieloruské úrady na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Úrady tak urobili na základe skorších obvinení, že sa obaja mladí muži podieľali na organizovaní masových nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.

Kanál NextaLive bol označený za extrémistický

Nexta a jeho sesterský kanál Nexta Live sú momentálne zrejme najznámejšími zdrojmi informácií o aktivitách bieloruskej opozície. Bieloruský súd v októbri označil kanál Nexta Live za "extrémistický" a nariadil jeho zablokovanie. Rovnaký osud medzičasom stihol aj spravodajský web TUT.by.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Pratasevič, ktorý v súčasnosti žije v exile v Poľsku, v nedeľu cestoval z Atén do litovského Vilniusu linkou nízkonákladovej spoločnosti RyanAir. Vedenie opozičného kanálu tiež dodalo, že Pratasevič bol podľa vlastných slov ešte pred nástupom do lietadla sledovaný.

USA žiadajú okamžité prepustenie

Spojené štáty vyzvali na “okamžité prepustenie” novinára Ramana Prataseviča, ktorého v nedeľu zadržali bieloruské úrady po tom, čo jeho lietadlo muselo pre podozrenie z nastraženej bomby na palube núdzovo pristáť na letisku v Minsku. Informovala o tom agentúra DPA.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zároveň dôrazne odsúdil nútený odklon lietadla a následné zatknutie Prataseviča. “Tento šokujúci čin Lukašenkovho režimu ohrozil životy viac ako 120 pasažierov vrátane amerických občanov,” uviedol Blinken, pričom dodal, že správy o zapojení bieloruských bezpečnostných služieb do tejto akcie sú “hlboko znepokojujúce a vyžadujú si byť dôkladne vyšetrené”.

Zdroj: TASR/Saul Loeb/Pool Photo via AP

EÚ odsúdila nútené pristátie lietadla

Európska únia v pondelok ostro odsúdila bieloruské úrady za to, že v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý na jeho palube cestoval z Atén do Vilniusu. Informovala o tom agentúra DPA.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

EÚ pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v mene všetkých 27 členských štátov vyzval na okamžité Pratasevičovo prepustenie. Jeho zadržanie nazval ďalším zjavným pokusom bieloruských úradov umlčať všetky opozičné hlasy. Minsk takýmto spôsobom podľa Borrella ohrozil bezpečnosť pasažierov a posádky. Nevyhnutné je medzinárodné vyšetrenie tohto prípadu, dodal.

Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool via AP

Táto situácia bude i jednou z tém summitu v Bruseli, ktorý sa začne v pondelok večer. Európska únia preverí následky konania Bieloruska vrátane "opatrení voči zodpovedným", avizoval Borrell.

Litva chce zákaz medzinárodných letov nad Bieloruskom

Litovská vláda označila nedeľný incident s lietadlom spoločnosti Ryanair za "akt štátneho terorizmu" zo strany Minska a je pripravená zasadiť sa za uzavretie vzdušného priestoru Bieloruska pre medzinárodné lety. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra BNS.

Vilnius je presvedčený, že tieto "kroky Bieloruska sú dôkazom toho, že vzdušný priestor tejto krajiny nie je bezpečný pre všetkých". Litva bude preto od medzinárodného spoločenstva požadovať "jasnú a nekompromisnú" reakciu, uvádza sa vo vládnom vyhlásení. Vláda vo Vilniuse dodala, že spolu s medzinárodnými partnermi sa bude snažiť dosiahnuť, aby bol bieloruský vzdušný priestor uzavretý pre medzinárodné lety". Udalosť z nedele je "nielen útokom proti Litve, ale aj signálom pre celú Európsku úniu a medzinárodné organizácie," uviedla vláda.

Litovská predsedníčka vlády Ingrida Simonyteová Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs v pondelok vo vysielaní lotyšského rozhlasu uviedol, že by sa mal zaviesť zákaz letov bieloruských lietadiel nad Lotyšskom, ako aj odvetvové sankcie proti Bielorusku. Lotyšský minister dopravy Tális Linkaits informoval, že v súvislosti s incidentom v Minsku lotyšský národný letecký prepravca, spoločnost airBaltic, už vysiela svoje lietadlá na trasy, ktoré sú mimo bieloruského vzdušného priestoru.

Na poplach bije aj Cichanouská

Bieloruská opozičná líderka Svjatlana Cichanouská, ktorá žije v exile v Litve, potvrdila meno zadržaného s tým, že mu v Bielorusku hrozí "trest smrti". "Raman Pratasevič je bieloruský novinár, fotograf, blogger a aktivista, Pracoval ako fotograf pre veľké bieloruské médiá, bol zapojený do žurnalistického programu Václava Havla," napísala Cichanouská. Vyzvala tiež na uvalenie sankcií na Bielorusko, ktoré by mohli zahŕňať aj vyradenie krajiny z Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Nesúhlas v Európe

"Je absolútne neprijateľné, že bol let Ryanairu z Atén do Vilniusu donútený pristáť v Minsku. Všetkým pasažierom musí byť dovolené pokračovať bezodkladne v ceste do Vilniusu a musí im byť zaistená bezpečnosť," napísala v nedeľu vo svojom tweete predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Akékoľvek porušenie pravidiel medzinárodnej leteckej dopravy musí mať následky," dodala.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.



Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.



Journalist Roman Protasevich must be released immediately.



EUCO will discuss tomorrow action to take. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

V neskoršom príspevku na twitteri von der Leyenová uistila, že "nehorázne a nezákonné správanie režimu v Bielorusku bude mať dôsledky". Osoby zodpovedné za únos podľa šéfky únijnej exekutívy musia byť potrestané a Pratasevič okamžite prepustené.

Český premiér Andrej Babiš na twitteri napísal, že s von der Leyenovu úplne súhlasí. "Akt Bieloruska bol absolútne neprijateľný," dodal.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki čin Bieloruska označil za "štátny terorizmus". Severoatlantická aliancia uviedla, že nútené pristátie letu Ryanairu v Minsku je "vážny a nebezpečný incident", ktorý si žiada medzinárodné vyšetrenie. "Neprijateľnú" bieloruskú akciu odsúdil Paríž a Berlín požiadal Bielorusko o okamžité vysvetlenie.

Extremely concerning reports of a forcing of a commercial plane to the ground in #Belarus and a detention of an opposition activist. Investigation is essential - any violation of international law must have consequences. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 23, 2021

K únosu sa vyjadrila aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá správy označila za nanajvýš znepokojujúce. "Najdôležitejšie je vyšetrovanie - akékoľvek porušenie medzinárodného práva musí mať následky," uviedla na twittteru Čaputová.