Preboha, čo s tým chcel robiť? Čech (34) na FOTO sa nešikovne snažil ukradnúť 350 balení kondómov!

PLZEŇ - Česká polícia tento týždeň informovala o vcelku kurióznom prípade pokusu o krádež v jednom z plzenských obchodných centier. Muž namiesto do košíka "nakupoval" do svojej tašky a snažil sa vyhnúť plateniu. Jeho plán však ani zďaleka nevyšiel.

K udalosti došlo podľa polície 5. mája večer. Muž si do tašky ukryl niekoľko desiatok balení kondómov, no bol pravdepodobne taký nervózny, až sa mu v jednej chvíli dokonca vysypala.

Zdroj: Polícia ČR

"Následne prešiel cez pokladničnú zónu bez toho, aby "nákup" zaplatil. Nešikovného zlodeja si všimol pracovník ochranky, ktorý ho oslovil so slovami, aby mu ukázal obsah tašky. Páchateľ na to nereagoval a začal utekať späť do obchodu. Po chvíli si útek rozmyslel a začal spolupracovať. Na miesto následne dorazila hliadka polície, ktorá páchateľa krádeže obmedzila na osobnej slobode," informovala plzenská policajná hovorkyňa Michaela Raindlová.

Zdroj: Polícia ČR

Nakoniec sa muž priznal nielen ku aktuálnej krádeži takmer 350 balení kondómov, ale aj k ďalším trinástim skutkom majetkového a násilného charakteru. Kradol na rôznych miestach Plzne a spôsobil celkovú škodu za takmer 70-tisíc korún (cca 2750 eur). Bolo voči nemu začaté trestné stíhanie a bol obvinený zo spáchania trestných činov krádeže, ublíženia na zdraví a výtržníctva. Sudca akceptoval návrh na jeho vzatie do väzby.