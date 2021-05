Pobrežie indonézskeho ostrova Sumatra zasiahlo zemetrasenie: Obete zatiaľ nezaznamenali

Plytké zemetrasenie udrelo v piatok o 12.30 h miestneho času (08.30 h SELČ) neďaleko ostrova Nias, ktorý leží približne 250 kilometrov južne od mesta Sinabang. Podľa meraní nemeckého geologického ústavu GFZ k nemu došlo v hĺbke desať kilometrov.

Podľa indonézskeho vládneho meteorologického, klimatologického a geofyzikálneho úradu BMKG mal otras magnitúdu 7,2 a nastal v hĺbke 19 kilometrov, uviedla agentúra Reuters. Ako dodal BMKG, cunami v súvislosti so zemetrasením nehrozia.

An #earthquake measuring 6.7 on the Richter scaled rocked #Indonesia's North Sumatra province on Friday, but did not have the potential to trigger a #tsunami, the meteorology and geophysics agency said in #Jakarta.



Photo: IANS (Representational image) pic.twitter.com/1YtrUVhvyQ