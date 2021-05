KORONAVÍRUS Firma AstraZeneca dostala ultimátum: Do konca júna musí dodať 120 miliónov dávok

Ak firma do konca júna dodá 120 miliónov dávok svojej vakcíny, EÚ bude súhlasiť s tým, že uzatvorená zmluva bude splnená o tri mesiace neskôr ako bolo pôvodne stanovené. Právny zástupca EÚ na súde uviedol, že euroblok by mohol akceptovať kompletnú dodávku 300 miliónov dávok vakcín do konca septembra, no AstraZeneca by v takomto prípade musela 120 miliónov dávok doručiť už do konca júna. Právnik AstraZenecy na súde poznamenal, že firma "dúfa", že sa jej do konca júna podarí pre krajiny EÚ zabezpečiť 100 miliónov dávok.

Nemenovaní predstavitelia EÚ uviedli, že aktuálna žaloba je prevažne procedurálnou záležitosťou, ktorá EÚ umožní vymáhať možné finančné kompenzácie za nedodržanie podmienok zmluvy. EÚ však v utorok požiadala o symbolické odškodnenie vo výške jedného eura za nedodržanie zmluvy. Právnik firmy AstraZeneca na súde kritizoval rozhodnutie EK podať druhú žalobu, keďže už v apríli bol otvorený prvý prípad.

Do konca júna mala AstraZeneca dodať všetkých 300 miliónov sľúbených dávok vakcíny, no zatiaľ dodala len 50 miliónov. V januári vyvolala spoločnosť vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať dohodnutý počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrťroka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov dávok namiesto 100 miliónov, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou. Tento nedostatok vakcín spomalil očkovacie kampane v krajinách EÚ.