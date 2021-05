Irán zverejnil šokujúce výhražné VIDEO: Zničený americky Kapitol v plameňoch

V krátkom úryvku videa vidno vystrelenú iránsku raketu a o niečo neskôr Kapitol v hlavnom meste USA Washington D.C. v plameňoch. Potom sa ukáže „oslobodený Jeruzalem“ a pochodujúci členovia revolučných gárd. Propagandistické video sprevádza nacionalistická pieseň.

Hrozivé video zobrazené pred prejavom Chámeneího

Podľa medializovaných informácií bolo video po prvý raz uvedené v štátnej televízii cez víkend pred prejavom duchovného vodcu Iránu ajatolláha Aliho Chámeneího. Ajatolláh vo svojom prejave kritizoval svojho ministra zahraničných vecí, ktorý sa predtým v uniknutom rozhovore sťažoval, že zahraničnú politiku krajiny budú určovať mulláhovia a revolučné gardy a že samotný minister nemá príliš veľký vplyv. „To bola veľká chyba,“ zdôraznil Chámeneí.

Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Tlak na Bidena sa zvyšuje

Po zverejnení hrozivého videa americkí republikáni zvyšujú tlak na demokratického prezidenta Joea Bidena. „Bidenova vláda by mala zabezpečiť, aby takéto útoky neboli možné a nemala by sa vzdať Iránu zrušením sankcií.“ Úradujúca americká vláda zvažuje zrušenie sankcií voči Iránu, ak zastaví obohacovanie uránu a svoj jadrový program bude viazať k ustanoveniam Viedenskej dohody z roku 2015.