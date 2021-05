Paradajky a vajcia na budove súdu: Demonštranti v Thajsku žiadajú prepustenie politických väzňov

Študentský aktivista Pcharit Čchivárak, všeobecne známy pod menom Tučniak, je vo vyšetrovacej väzbe od februára, keď bol obvinený na základe prísnych thajských zákonov o hanobení kráľovského majestátu. Prepustenie na kauciu mu bolo už niekoľkokrát zamietnuté.

@Kattavernd Rally outside court after bail denied for detained protest leaders Bangkok Post: https://t.co/o3MXIvyxfq