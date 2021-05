KORONAVÍRUS Českí vedci skúmali imunitu: Prekvapivé zistenie o očkovaní

"Vidíme, že ľudia, ktorí chorobu prekonali, majú na úrovni bunkovej imunity určite lepšiu odozvu než očkovaní," uviedla šéfka tímu vedcov pôsobiacich vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne Irena Koutná. Údaje z konca marca ukázali, že zhruba 20 percent očkovaných nemá po prvej dávke vakcíny žiadne pamäťové stopy - tie boli zreteľné až po kompletnom zaočkovaní. Protilátky by sa mali vytvoriť v oboch skupinách, no časom sa ich účinnosť zoslabuje a niekedy sa nemusia objaviť vôbec. "Ukazuje sa, že po troch mesiacoch sú protilátky vo väčšine prípadov nemerateľné. To ale neznamená, že ľudia nemajú pamäťové bunky, ktoré ich môžu ochrániť," dodala Koutná. Práve tieto bunky by mali v tele podľa nej zaručiť dlhodobejšiu ochranu.

Zdroj: pixabay.com

Oficiálne sa predpokladá, že ochrana po zotavení z covidu trvá 90 dní, pripomína portál Novinky.cz. Dostupné dáta však podľa vedcov potvrdzujú, že získaná imunita môže trvať aj dlhšie ako rok. "Vieme, že po prekonaní ochorenia nás to bude chrániť zhruba rok, ale po roku, roku a pol, sa niekedy nevytvorí príliš silná pamäťová stopa, takže to slabne," priblížila Koutná. Česko nateraz podľa serveru Novinky.cz neuvažuje o tom, že by sa preukazovala hladina protilátok či bunková imunita, hoci by to mohol byť najpresnejší ukazovateľ infekčnosti človeka.

V ČR prekonalo covid od začiatku pandémie minimálne 1,6 milióna osôb - len za posledné štyri mesiace sa nakazila viac ako polovica z nich. Prvou dávkou vakcíny bolo v krajine zaočkovaných vyše 3,1 milióna ľudí a obe dávky dostalo zatiaľ viac ako milión osôb. Po druhej dávke vakcíny sa v ČR nakazilo dosiaľ 2993 ľudí, z toho 1414 ochorelo po dvoch týždňoch od zaočkovania, čiže v dobe, keď mala vakcína už v plnej miere pôsobiť, informoval denník Právo s odvolaním sa na pilotné údaje Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS). Podľa dát Štátneho zdravotníckeho ústavu (SZÚ) ČR sa od začiatku pandémie znova nakazilo 1535 ľudí a ďalších zhruba 800 prípadov sa vyšetruje.