VIDEO Totálny debakel: Šéf mocnej americkej zbraňovej lobby nevedel trafiť zblízka slona

Videozáznam lovu slonov v Botswane zachytáva, ako muž chce zblízka zabiť zviera, ktoré už bolo postrelené. Aj napriek niekoľkým strelám sa to nepodarí, zviera zalapá po dychu a niekto to musí prevziať.

Túto scénu doteraz nebolo možné nikdy verejne vidieť. Bola vystrihnutá z filmu „Under Wild Skies“. Na tejto promo sérii sa v juhoafrickej krajine natáčal film americkej Národnej streleckej asociácie NRA (National Rifle Association), aby zabodoval medzi lovcami a získal tak nových členov. Obchodný riaditeľ NRA Wayne LaPierre a jeho manželka Susan sami za týmto účelom odcestovali v roku 2013 do Botswany.

Video nie je vhodné pre ľudí s citlivou povahou!

PR debakel pre NRA

Teraz časopis The New Yorker a mimovládna organizácia Trace zverejnili vystrihnuté scény z filmu. LaPierresovci v ten deň zabili dva slony, manželka víťazoslávne zdvihne chvost zvieraťa do kamery. Strelcom, ktorý niekoľkokrát zlyhal pri love, bol samotný obchodný šéf NRA LaPierre.

Video vyvolalo vlnu rozhorčenia a kritiky nielen zo strany aktivistov za práva zvierat v USA. Hovorí sa o PR debakli pre NRA, a to aj preto, že zbrojná asociácia už roky zdôrazňuje, že „len dobrí ľudia so zbraňami môžu zastaviť zlých ľudí so zbraňami“, čo predpokladá, že „dobrí ľudia“ sú tiež dobrí strelci.

Wayne LaPierre Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Conroy

Negatívne titulky sú aj tak pre NRA dosť nepríjemné. Justícia v štáte New York vyšetruje NRA, LaPierre a ďalších troch vysokých úradníkov pre spreneveru členských poplatkov a darov od minulého augusta.

NRA podala návrh na vyhlásenie konkurzu, to však neprešlo cez newyorské súdnictvo. Uvidí sa, či sa najväčšia lobistická organizácia pre držbu strelných zbraní v USA so svojím obrovským politickým vplyvom bude musieť skutočne báť, že v budúcnosti dôjde k jej rozpadu.