Gigantická vlna infekcie po KORONAVÍRUSE: Vedci majú obavy! Varovanie pred týmto ochorením

Viac ako rok po začiatku koronavírusovej pandémie stále drží koronavírus svet v napätí. Vedci sa však už pozerajú so znepokojením na vírus chrípky. Predpokladajú, že nasledujúca chrípková sezóna by mohla byť obzvlášť intenzívna.

Súčasná chrípková sezóna bola takmer úplne potlačená vďaka ochranným opatreniam proti koronavírusu. V Spojených štátoch bolo v tejto sezóne zaznamenaných iba 2 000 laboratórne potvrdených prípadov chrípky - v tomto ročnom období je to zvyčajne okolo 200 000, informovala redaktorka Lauren Dunnová na portáli NBC News. Celosvetovo sa vyskytuje počas chrípkovej sezóny deväť až 45 miliónov prípadov.

After year with virtually no flu, scientists worry the next season could be a bad one https://t.co/WLOiq9n21t