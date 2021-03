KORONAVÍRUS Zlé správy z Číny: Prvý prípad bez cestovateľskej anamnézy

PEKING - Čína zaznamenala vo štvrtok prvý lokálny prenos nákazy koronavírusom od 14. februára. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.

Podľa čínskeho Národného zdravotného výboru pribudlo v krajine vo štvrtok 11 nových prípadov nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, čo je o päť prípadov viac ako predošlý deň. Podľa úradov bolo desať prípadov zavlečených zo zahraničia. V jednom prípade išlo o lokálnu infekciu, ktorú objavili v provincii Šan-si na severe Číny.

Počet nových asymptomatických prípadov, ktoré sa v Číne neklasifikujú ako potvrdené prípady, klesol zo šiestich zaznamenaných v predošlý deň na päť. Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 90.083, počet obetí zostal nezmenený (4636). Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19 v tomto meste sa začalo až v januári 2021, viac ako rok po začatí pandémie.

Medzinárodný tím odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý v čínskom meste Wu-chan skúmal pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, by mal konečnú správu so svojimi zisteniami zverejniť na budúci týždeň.

Hoci sa na misii vo Wu-chane nepodarilo zistiť pôvodný zdroj koronavírusu, experti na tlačovej konferencii pred odchodom z Číny označili za nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z miestneho virologického laboratória.