KORONAVÍRUS Dobré správy z Tomášikova: Podarilo sa zastaviť šírenie vírusu v osade

„Na základe odporúčaní obvodnej lekárky a ďalších expertov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante sme vydali dvojjazyčný informačný leták o postupe pri ochorení COVID-19. Pokyny, ako postupovať v prípade nákazy, sú napísané veľmi jednoduchým, zrozumiteľným jazykom. Letáčiky sme distribuovali do každej jednej domácnosti v osade,“ priblížil Horváth. Počas posledného testovania nezaznamenali v osade ani jeden pozitívny výsledok.

Prvý prípad nákazy novým koronavírusom v osade zaznamenali v januári tohto roka. „V tejto lokalite sa nákaza šíri rýchlejšie ako v bežných domácnostiach, pretože v 54 bytoch býva 330 ľudí, čo je v priemere šesť ľudí na jeden byt,“ uviedol starosta Tomášikova. Pri pretestovaní celej osady testy zachytili ďalších infikovaných, pozitivita sa vyšplhala nad šesť percent.

„V tejto situácii sme začali spolupracovať s intervenčným tímom ministerstva zdravotníctva a 12-členným medzinárodným tímom Lekárov bez hraníc,“ uviedol Horváth. Jeho členovia riešili problém v osade komplexne, išli do terénu, do rodín. Na základe ich zistení pripravila obec vlastné opatrenia, ktoré podľa starostu veľmi dobre zabrali.

K hlavným problémom v osade patrila slabá informovanosť, hygiena a nedodržiavanie karanténnych opatrení. Plošné testovanie antigénovými testami sa podľa starostu obciam neosvedčilo, považuje ho za zbytočné mrhanie financiami, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie. „Z tých peňazí, čo sme minuli na testovanie, by sme mohli financovať opatrenia, ktoré by v tejto fáze boli oveľa užitočnejšie. Samosprávy by mali zabezpečiť tvz. COVID-asistentov, ktorých by financoval štát. Asistenti by chránili zdravých a pomáhali by infikovaným. Napríklad s nákupom potravín, aby infikovaná osoba počas karantény nemusela opustiť svoj domov,“ povedal starosta.