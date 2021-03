Chaos okolo registrácie vakcíny Sputnik V v EÚ: Rusi žiadosť údajne podali, ale má to háčik

Európska lieková agentúra je od roku 2015 jediným orgánom, ktorý má mať na starosti schvaľovanie liekov v celej EÚ. Ruský investičný fond RDIF však napriek tomu mal podať žiadosť o registráciu na HMA, združenie šéfov jednotlivých štátnych liekových agentúr v Európskom hospodárskom priestore, ktoré neprestalo existovať a je naďalej aktívne. Podľa portálu novinky.cz rieši v spolupráci s EMA aj otázky vakcín proti covidu-19. Činnosť HMA má pokračovať z dôvodu, že Európsky hospodársky priestor sa úplne neprekrýva s EÚ. Okrem 27 krajín EÚ sú členmi HMA aj Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Veľká Británia.

RDIF CEO Kirill Dmitriev: We have received numerous requests from EU states to provide #SputnikV directly to them based on the reviews of their national agencies. We will continue to do so as well as work with EMA based on the rolling review procedure we initiated in January.