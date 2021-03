Výsledky novej ŠTÚDIE: Najviac obetí KORONAVÍRUSU majú krajiny s touto skupinou ľudí!

Ilustračné foto

LONDÝN - Počet úmrtí na koronavírus je najvyšší v krajinách, v ktorých má viac ako polovica obyvateľov nadváhu. Osoby s nadváhou, ktorým hrozí vyššie riziko, že ochoreniu COVID-19 podľahnú, by preto mali byť uprednostňované pri očkovaní i testovaní. Uvádza sa to v správe Svetovej federácie pre obezitu (WOF), informoval v stredu večer denník The Guardian.