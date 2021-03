Boj s KORONAVÍRUSOM v plnom prúde: Aktuálny PREHĽAD vakcín, ktoré majú svetu pomôcť zvíťaziť!

BRATISLAVA - Pandémia nového koronavírusu zasiahla ľudstvo nepripravené a je veľmi ťažko odhadnúť, kedy sa nám ju podarí dostať pod kontrolu. Jedným z najúčinnejších prostriedkov boja s neviditeľným súperom sa zdá byť očkovanie. Vo svete už bolo podaných 146 miliónov dávok vakcíny, no stále sme veľmi ďaleko od dosiahnutia kolektívnej imunity. Dobrou správou je, že štúdie preukazujú vysokú účinnosť niektorých vakcín, ktoré by mohli fungovať aj na šíriace sa mutácie. Zvyšuje sa aj množstvo schválených preparátov.

Podľa slovenského ministerstva zdravotníctva je v súčasnosti vo vývoji viac ako 160 rôznych typov vakcín proti COVID-19, pričom niektoré boli už v minulosti využívané na iné infekčné ochorenia a niektoré sú úplne novými konceptami, ktoré ešte len čakajú na svoje schválenie.

Vakcíny môžu byť založené na rôznych technológiách:

RNA/mRNA (využíva časť genetického kódu koronavírusu) - Moderna, Pfizer/BioNTech

vakcíny na báze vírusového vektora - Sputnik V, AstraZeneca, Johnson & Johnson

vakcíny na báze proteínu (obsahujú fragmenty proteínu, ktorý je jedinečný pre koronavírus) - Sanofi/GSK, Novavax

oslabené alebo inaktivované celovírusové vakcíny - Sinopharm, Sinovac, Bharat Biotech International

Vakcíny schválené v EÚ

Na základe kladných posudkov Európskej agentúry pre lieky (EMA) Európska komisia doposiaľ vydala podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre tri vakcíny, ktoré sa už používajú aj na Slovensku:

1. Comirnaty ( Americko-nemecký tandem Pfizer/Biontech) - RNA/mRNA vakcína

Podmienečné povolenie bolo v EÚ udelené 21. decembra. Podáva sa v dvoch dávkach do ramena s odstupom 21 dní. Krajiny EÚ si však tento počet dní v rámci očkovacej stratégie, priebežných nových informácií a aj z dôvodu viaznutia dodávok prispôsobujú. Vakcína sa musí skladovať a prepravovať pri teplote približne -70 °C.

Princíp fungovania

💉AKO FUNGUJE mRNA VAKCÍNA - ĽUDSKOU REČOU 👨‍⚕️ mRNA je jednoducho povedané nosič genetickej inštrukcie. Ešte... Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Piatok 8. januára 2021

Účinnosť

Účinnosť sa vyhodnotila približne u 36-tisíc ľudí vo veku od 16 rokov (vrátane ľudí vo veku nad 75 rokov), ktorí nemali príznaky predchádzajúcej infekcie. Štúdia preukázala 95% zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (8 prípadov z 18 198 malo príznaky COVID-19)) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (placebo) (162 prípadov z 18 325 malo príznaky COVID-19).

Britská štúdia zverejnená koncom februára preukázala, že už jedna dávka znižuje riziko prenosu vírusu. "Výsledky našej štúdie poukazujú na výrazné zníženie miery pozitívnych testov medzi asymptomatickými zdravotníckymi pracovníkmi už po jednej dávke vakcíny Pfizer / BioNTech," uviedol Nick Jones, špecialista na infekčné choroby z Cambridgeskej univerzitnej nemocnice, spoluautor štúdie.

Výrobcovia tvrdia, že ich vakcína je účinná aj proti variantom koronavírusu, ktoré sa objavili v Británii a Juhoafrickej republike. Ďalej uviedli, že ich program na vývoj mRNA vakcíny je natoľko pružný, že umožňuje aj vývoj nových variantov vakcíny, ak si to situácia vyžiada.

V súčasnosti prebieha štúdia, ktorej cieľom je zistiť, aký účinok bude mať vakcína po dodatočnej, tretej dávke, ktorú ľuďom podajú po šiestich až dvanástich mesiacoch. Táto prispôsobená vakcína sa má zamerať na lepšiu ochranu pred juhoafrickým variantom koronavírusu B.1.351.

Podľa dostupných údajov v Our World in Data sa k 11. februáru využívala v 57 krajinách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

2. Moderna (Americká farmaceutická spoločnosť Moderna) - RNA/mRNA vakcína

V EÚ bola povolená 6. januára 2021. Podáva sa ako dve injekcie do ramena s výrobcom odporučeným odstupom 28 dní. Treba ju skladovať v mrazničke pri teplote od -25 do -15 stupňov Celzia. Princíp fungovania je rovnaký ako u vakcíny od Pfizer/Biontech.

Účinnosť

Štúdia preukázala 94,1% zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (11 zo 14 134 očkovaných osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (185 zo 14 073 ľudí ktorí dostali falošné injekcie, dostali COVID-19 s príznakmi).

Štúdia tiež preukázala 90,9% účinnosť u účastníkov s očakávaným rizikom ťažkého priebehu ochorenia, vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, srdcovými chorobami, obezitou, ochorením pečene, cukrovkou alebo infekciou HIV.

Podľa dostupných dát v Our World in Data sa k 11. februáru využívala v 27 krajinách.

Zdroj: TASR/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

3. AstraZeneca (Britská firma AstraZeneca/Oxfordská univerzita) - vektorová vakcína

V EÚ bola povolená 29. januára 2021, vo Veľkej Británii už začiatkom decembra 2020. Ide o 2 injekcie očkovacej látky. Druhá dávka sa môže podať po 4 až 12 týždňoch od prvej. Skladuje sa pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia. Vektorová vakcína využíva opičí adenovírus.

Princíp fungovania:

Vakcína účinkuje tak, že pripravuje telo na obranu proti COVID-19. Skladá sa z adenovírusu, ktorý bol upravený tak, aby obsahoval gén na tvorbu spike proteínu SARS-CoV-2. Tento proteín na povrchu vírusu SARS-CoV-2 potrebuje pre vstup do buniek tela. Po podaní vakcína dodáva gén SARS-CoV-2 do buniek v tele. Bunky použijú tento gén na produkciu spike proteínu. Imunitný systém človeka potom rozpozná tento proteín ako cudzí a vytvorí protilátky a aktivuje T bunky (biele krvinky), ktoré ho napadnú. Ak neskôr osoba príde do styku s vírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a bude pripravený brániť sa proti nemu.

Účinnosť

Výsledky štúdií ukázali 59,5% zníženie počtu symptomatických prípadov ochorenia COVID-19 u ľudí, ktorým sa vakcína podala (64 z 5 258 osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorým boli podané falošné injekcie (154 z 5 210 dostalo COVID-19 so symptómami). To znamená, že vakcína v klinických štúdiách preukázala približne 60% účinnosť.

Väčšina účastníkov týchto štúdií mala 18 až 55 rokov. U starších účastníkov (starších ako 55 rokov) nebolo k dispozícii dostatok výsledkov na to, aby bolo možné zistiť, ako dobre bude vakcína v tejto skupine fungovať. Preto aj mnoho európskych krajín váha očkovať touto látkou staršiu populáciu. Podľa štúdie zverejnenej v časopise The Lancet dosiahla priemernú účinnosť 70,4 %.

Podľa dostupných dát v Our World in Data sa k 11. februáru využívala v 34 krajinách.

Zdroj: SITA/Janos Vajda/MTI via AP

Vakcíny používané vo svete a čakajúce na schválenie

1. Johnson & Johnson - (Firma Janssen Pharmaceutical, súčasť koncernu Johnson & Johnson) - vektorová vakcína

Prvou krajinou, ktorá schválila vakcínu 25. februára 2021, bol Bahrajn. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povolil nasadenie vakcíny 28. februára 2021. Výrobca predpokladá, že do konca marca USA dodá 20 miliónov dávok. Schválenie Európskou agentúrou pre lieky sa očakáva 11. marca. Podáva sa v jednej dávke. Je možné ju skladovať v štandardných chladničkách. Ide o vektorovú vakcínu využívajúcu ľudský adenovírus Ad26.

Účinnosť

Vakcína J&J má podľa výsledkov štúdie, ktorú vykonal americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), účinnosť 85 percent pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Účinná je tiež voči brazílskemu a juhoafrickému variantu tejto nákazy. Celková účinnosť vakcíny J&J sa znížila na 66 percent po zohľadnení prípadov stredne ťažkého až vážneho priebehu covidu.

Zdroj: SITA/Johnson & Johnson via AP

2. Sputnik V (Ruský Ústav epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja) - vektorová vakcína

Ide o vírusovú vektorovú vakcínu, ktorá používa iný oslabený nepatogénny vírus. Na očkovanie sú potrebné dve dávky. Musí sa skladovať pri teplotách dva až osem stupňov Celzia.

Sputnik V bol schválený pre núdzové užívanie vo viacerých krajinách. Okrem Ruska sú to napríklad Argentína, Bielorusko, Arménsko, Turkménsko, Bolívia, Pakistan, Palestína, Srbsko alebo Spojené arabské emiráty. Vakcíny nakúpilo aj San Marino. Z Európskej únie sa Sputnik V zatiaľ očkuje len v Maďarsku, a to od 12. februára. Budapešť k tomuto kroku pristúpila ešte pred stanoviskom Európskej agentúry pre lieky (EMA). Ruský výrobca v minulosti uviedol, že podal príslušnú žiadosť, EMA ju ale neeviduje.

Sputnik V získalo v pondelok ako 39. krajina aj Slovensko. Používať sa bude na základe výnimky udelenej ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Záujem o vakcínu prejavujú aj ďalšie krajiny napríklad Česko či Chorvátsko. Kremeľ zatiaľ nedokáže vyhovieť všetkým žiadostiam.

Účinnosť

Vedci kritizovali predovšetkým malú transparentnosť vývoja a testovania vakcíny. Odborný časopis Lancet ale na začiatku februára zverejnil štúdiu, podľa ktorej účinnosť vakcíny v tretej a poslednej fáze klinických testov dosiahla 91,6 percenta. Podľa štúdie neboli zaznamenané ťažké vedľajšie účinky vakcíny a prípravok preukázal účinnosť 91,8 percenta aj u ľudí starších ako 60 rokov. Zmienená štúdia tak čiastočne napravila povesť vakcíny, ovplyvnenú predchádzajúce kritikou vývoja. Kladné stanovisko k účinosti a bezpečnosti ruskej vakcíny vydal nedávno aj Spallanzaniho inštitút pre infekčné choroby v Ríme.

Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

3. Novavax (Spojené štáty) - proteínová vakcína

Vo februári Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že začala posudzovať účinnosť a bezpečnosť vakcíny vyvinutej Novavaxom. Očkuje sa dvoma dávkami.

Princíp fungovania

Vakcíny tohto druhu používajú k bezpečnému vytvoreniu imunitnej odpovede neškodné fragmenty proteínov alebo proteínových obalov napodobňujúcich vírus SARS-CoV-2. Tieto proteínové častice sú vpravené do tela a stimulujú imunitnú odpoveď.

Účinnosť

Testovanie sa ešte neskončilo, predbežné štúdie vykonané v Británii ukázali účinnosť 89,3 percenta. Podľa výsledkov je účinnosť takmer rovnako vysoká aj v boji s britskou mutáciou koronavírusu, napísal Reuters.

Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko

4.Sinopharm (Wuchanský biologický inštitút, Čína) - inaktivovaná vírusová vakcína

5. Sinopharm (Pekinský biologický inštitút, Čína) - inaktivovaná vírusová vakcína

6. CanSino Biologics (Čína) - vektorová vakcína

7. CoronoVac/Sinovac (Čína) - inaktivovaná vírusová vakcína

Čína má schválené už štyri vakcíny. Všetky je možné skladovať pri teplotách, ktoré dokáže zaistiť obvyklé mraziace zariadenie. Sinophram a Sinovac sa podávajú v dvoch dávkach. CanSino Biologics v jednej.

Vakcínou od Sinophram sa nechal v nedeľu zaočkovať aj maďarský premiér Viktor Orbán.V Maďarsku sa ňou očkuje, aj keď neprešla schvaľovacím procesom EMA. O možnosti nákupu s Čínou rokuje aj Poľsko. Sinophram používajú napríklad v Bahrajne, Pakistane, Peru, Zimbabwe či Egypte. Sinovac získala povolenie na núdzové použitie v Indonézii, Turecku, Brazílii, Čile, Kolumbii, Uruguaji či Laose. CanSino Biologics sa vyrába v Mexiku.

Účinnosť

Wuchanská pobočka Sinophramu uviedla, že jej preparát chrání proti covidu-19 s účinnosťou 72,51 percent.

Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

8. Covaxin (Bharat Biotech International, India) - inaktivovaná vírusová vakcína

Indickí zdravotníci a pracovníci prvej línie v boji s koronavírusom sa odmietajú nechať zaočkovať vakcínou Covaxin, ktorú vyvinula domáca firma. Podľa februárovej informácie agentúry Reuters bola látka schválená na použitie skôr, než bola ukončená posledná fáza testu jej účinnosti. Vláde to komplikuje cieľ naočkovať do augusta 300 miliónov z 1,35 miliardy Indov.

9. Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Čínska akadémia vied (Čína) - proteínová vakcína

10. Medicago Inc. (Kanada) - proteínová vakcína

V novej druhej fáze klinického testovania sa nachádza napríklad vakcína od spoločností Sanofi + GSK (rekombinantná proteinová vakcína). Sanofi verí v schválenie do konca roka. CureVac začal s testovaním v Európe a v južnej Amerike v decembri, prvé výsledky štúdie očakáva v marci alebo apríli.

Cena vakcín

De Belgische Staatssecretaris Eva de Bleeker verklapt ‘per ongeluk’ de prijzen van de Corona vaccins die de EU heeft ingekocht. Die prijsonderhandelingen zijn geheim. Vaccin AstraZeneca met € 1,78 het goedkoopst en Moderna met $ 18,00 per dosis het duurste. #coronavaccin pic.twitter.com/UNzN6jcOUM — Apotheek Valkenburg | Valkenburg ZH (@Apo_Valkenburg) December 18, 2020

Najzaočkovanejšie krajiny

Pri očkovaní proti novému typu koronavírusu zatiaľ zo všetkých krajín postupuje najrýchlejšie Izrael, kde vykazujú 94,88 podaných dávok vakcíny na 100 obyvateľov. V krajinách Európskej únie je na tom najlepšie Malta (18,03 dávok na sto ľudí), nasledujú Dánsko (10,61) a Maďarsko (10,09). Slovensko je v EÚ na 11. mieste s 8,39 dávok na 100 ľudí.

Ochorenie covid-19 sa podľa nových izraelských dát preukázalo iba u jedného z 1500 plne naočkovaných Izraelčanov. Podľa The Times of Israel je údaj zatiaľ najsilnejším dôkazom toho, že rozsiahla vakcinácia môže výrazne znížiť počty vážnych prípadov a s nimi súvisiace hospitalizácie.