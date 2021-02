USA sa uchádzajú o kreslo v Rade OSN pre ľudské práva, tvrdí Blinken

ŽENEVA - Spojené štáty sa uchádzajú o zvolenie do Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) tri roky po tom, čo sa z nej stiahla administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V stredu to rade oznámil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

"S potešením oznamujem, že Spojené štáty sa uchádzajú o zvolenie do rady pre ľudské práva na obdobie rokov 2022 - 2024," povedal Blinken rade vo videoodkaze, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP. "Pokorne žiadame členské štáty OSN, aby podporili našu snahu o návrat do kresla v rade," dodal. USA tento mesiac už skôr oznámili, že po tom, čo Trumpova administratíva v júni 2018 stiahla krajinu zo 47-člennej rady, sa chcú do tohto orgánu znovu pridať. Trump sa sťažoval na "neustálu zaujatosť" rady voči Izraelu a "pokrytectvo", pretože kreslo za stolom tohto orgánu majú aj štáty porušujúce ľudské práva.

Po odchode USA z rady ostalo prázdne miesto, ktoré sa horlivo snažili zaplniť Čína a ďalšie krajiny. Hoci Washington vyhlásil, že sa začne okamžite aktívne podieľať na činnosti rady, členstvo znovu nezíska automaticky. Voľby pre nasledujúce funkčné obdobie sa budú konať ku koncu tohto roka. "Spojené štáty dávajú demokraciu a ľudské práva do centra svojej zahraničnej politiky, pretože sú základom pre mier a stabilitu," uviedol Blinken na hlavnom výročnom stretnutí rady, ktoré sa tento rok uskutočňuje prevažne virtuálne.

Spojené štáty sa za nového prezidenta Joea Bidena veľmi snažia vrátiť do rady, ale Blinken zdôraznil, že krajina stále súhlasí s určitou časťou kritiky, ktorú vyjadrila predchádzajúca administratíva. "Inštitúcie nie sú dokonalé," povedal Blinken s tým, že rada by mala prehodnotiť svoj štýl fungovania. Napríklad aj "neúmerné sústreďovanie na Izrael", dodal minister. Okrem toho by sa podľa neho mala rada sústrediť na to, aby zaistila, že členovia tohto orgánu spĺňajú vysoké štandardy v dodržiavaní ľudských práv. USA sa dlho sťažujú na to, že kreslá v rade dostávajú aj hlavní porušovatelia ľudských práv.

V súčasnosti sú jej členmi Čína, Rusko a Venezuela, popri Kube, Kamerune, Eritrei a Filipínach. "Tí, ktorí sú najhoršími porušovateľmi ľudských práv, by nemali byť členmi rady," zdôraznil Blinken. Rada tak bude môcť viac zlepšovať práva ľudí po celom svete.