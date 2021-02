Estónska rozviedka: Rusko verí, že KORONAVÍRUS oslabí Západ. Je pripravené liať olej do ohňa!

TALLINN - Rusko očakáva, že pandémia covidu-19 oslabí jednotu západných krajín, čo napomôže Moskve získať výraznejšiu úlohu v medzinárodných vzťahoch a zároveň to obmedzí vplyv Západu vo svete. Uviedla to minulý týždeň estónska spravodajská služba. Kremeľ verí, že šírenie koronavírusu prinúti Západ sústrediť sa na domácu politiku, ekonomické problémy a že sa kvôli nákaze tiež vynoria populistické a extrémistické hnutia.

"Rusko je pripravené priliať olej do ohňa, aby povzbudilo tieto trendy," píše sa v správe, ktorá ďalej upozorňuje, že Moskva sa aj tento rok bude snažiť "vytvárať a prehlbovať rozpory medzi západnými spoločnosťami", vrátane Európskej únie. Jednou z oblastí, na ktorej sa podľa estónskej rozviedky Rusko pravdepodobne zameria, bude diskreditácia na Západe vyvinutých vakcín proti covidu-19. Najmä očkovací preparát firmy AstraZeneca, vyvinutý v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, ktorú ruská propaganda podľa rozviedky označuje za "opičiu vakcínu". Britský denník The Times vlani na jeseň napísal, že ruská dezinformačná kampaň šíri lživú kampaň, ktorá tvrdí, že táto vakcína by mohla "premeniť ľudí na opice".

"Rusko dúfa, že s pomocou takých očerňovacích kampaní na jednej strane vytvorí priaznivejšiu pozíciu pre svoje vlastné vakcíny na svetovom trhu, a na druhej strane podporí svoje strategické ambície ukázať sa ako prvá z mocností, ktorá poskytne riešenie covidu-19," upozorňuje správa tajnej služby.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

Smerom k novej americkej administratíve sa podľa estónskej spravodajskej služby agenda Kremľa pravdepodobne výrazne nezmení a zostane "najmä konfrontačná".

Vzťahy medzi Tallinom a Moskvou sú chladné po celý čas od roku 1991, kedy pobaltské krajiny získali nezávislosť počas rozpadu Sovietskeho zväzu.

Správa si však okrem iného všíma tiež vývoj v Číne. Snaha Pekingu ujať sa úlohy svetového technologického lídra, podľa nej "predstavuje zásadné bezpečnostné hrozby" pre zvyšok sveta, uviedla agentúra AP. Čínske vedenie má podľa správy "jasný cieľ podriadiť svet závislosti na čínskej technológii".