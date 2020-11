Realitka zverejnila inzerát o predaji starého domu: Jedna FOTO záujemcov totálne vydesila

Keď realitný agent Peter Jeffrey zo spoločnosti Realestate.com.au zverejnil fotky domu, ktorý je na predaj, vôbec netušil, že vydesia viacerých potenciálnych zákazníkov. Miestami totiž pripomínajú desivé kulisy hororových filmov. Obzvlášť hrôzostrašne pôsobí záber miestnosti, v ktorej sú otvorené dvere a stojí v nich dievčatko v nočnej košeli s macíkom v ruke.

Zdroj: Realestate.com.au

Zdroj: Realestate.com.au

Ako však neskôr vysvetlil Jeffrey, nejde o živú osobu. "Je to iba tapeta. V dome vychovávali osem dcér a toto bol nápad jednej z nich. V skutočnosti sú to pevné dvere, ktoré boli kedysi posuvné," reagoval na znepokojivé komentáre užívateľov.

“We’ve got to photograph the property as it is".https://t.co/8FXCtP7Zk5