Kosovo a Izrael v pondelok formálne nadviažu oficiálne diplomatické vzťahy

PRIŠTINA - Kosovo a Izrael nadviažu 1. februára oficiálne diplomatické vzťahy. V piatok to oznámila kosovská ministerka zahraničných vecí Meliza Haradinajová-Stubllaová, ktorá tento akt označila za "historický moment" v dejinách balkánskej krajiny. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.