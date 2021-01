Maďarsko chce regulovať právomoci sociálnych sietí

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BUDAPEŠŤ - Maďarské ministerstvo spravodlivosti na jar predloží do parlamentu návrh zákona, ktorý by mal obmedziť právomoci veľkých internetových spoločností. Ministerstvo chce dosiahnuť, aby sociálne siete nemohli svojvoľne narábať s príspevkami či účtami svojich užívateľov. Oznámila to v utorok na Facebooku šéfka rezortu justície Judit Vargová.