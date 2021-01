V Izraeli medzi preočkovanými neevidujú vážne prípady ochorenia COVID-19

V Izraeli zaočkovali oboma dávkami vakcíny - potrebnými pre optimálnu ochranu pred nákazou - už viac ako šesť percent obyvateľov. Minister zdravotníctva Yuli Edelstein uviedol, že nevie o prípadoch vážneho priebehu covidu medzi Izraelčanmi, ktorí majú nárok na očkovací preukaz. Ide o dokument vydaný tamojšími úradmi týždeň po podaní druhej dávky vakcíny, o ktorej Pfizer tvrdí, že má 95-percentnú účinnosť.

Podľa Edelsteina u 0,014 percenta zaočkovaných oboma dávkami bol zaznamenaný miernejší priebeh ochorenia. Podľa údajov izraelského ministerstva zdravotníctva dostalo prvú dávku vakcíny 23 percent obyvateľov a viac ako šesť percent zaočkovali aj druhýkrát - a to s odstupom 21 až 28 dní po podaní prvej dávky, píše Reuters. Izrael má v súčasnosti najvyšší počet zaočkovaných na počet obyvateľov na svete. Izraelská vláda chce zaočkovať všetkých ľudí vo veku nad 16 rokov do konca marca, pričom tvrdí, že si už zaistila dostatok vakcín, aby mohla tento cieľ dosiahnuť.

Masové očkovanie sa začalo 19. decembra a ako prví ho podstúpili premiér Benjamin Netanjahu a minister zdravotníctva Edelstein. Odborníci sa domnievajú, že k úspechu hromadného očkovania prispieva kvalitný a z veľkej časti digitalizovaný systém verejného zdravotníctva. V Izraeli je od 27. decembra v platnosti v poradí už tretí lockdown, ktorý tamojšia vláda minulý utorok predĺžila do konca januára, píše denník The Times of Israel. Ľudia sa môžu vzdialiť maximálne na kilometer od svojich domovov.