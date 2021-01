Nebezpečné sekundy na pražskom letisku: Pristávajúcemu stroju vošlo do dráhy iné lietadlo

PRAHA - Na pražskom letisku došlo takmer k leteckej havárii. Zatiaľ, čo sa chystalo pristávať lietadlo Boeing 737, do dráhy mu vošiel iný stroj ATR-72. Našťastie dispečer si nebezpečnú situáciu všimol a pristávajúcemu boeingu prikázal preletieť dráhu

"Môžem potvrdiť udalosť v letovej prevádzke zo včerajšieho dňa, keď lietadlo ATR 72 írskeho dopravcu Air Contractors pri rolovania na štart na dráhu 24 letiska Praha chybou pilota prešiel takzvanú stop priečku, a narušil tak ochrannú zónu pristávacej dráhy," povedal pre novinky.cz Richard Klíma z oddelenia vonkajších vzťahov Riadenie letovej prevádzky.

Do incidentu, ktorý sa odohral v utorok večer boli konkrétne zapojené lietadlá ATR-72-600F spoločnosti ASL Airlines Ireland (predtým Air Contractors) a Boeing 737 spoločnosti ASL Airlines Belgium (predtým TNT) letící z Brna. ATR-72 zajisťovalo dopravu pre spoločnosť FedEx a malo letieť do Paríža, píšu novinky.cz.

"Vzhľadom k tomu nariadil riadiaci letovej prevádzky lietadla Boeing 737 leteckej spoločnosti TNT, ktorý sa nachádzal na finále pristátia na túto dráhu, aby vykonal go around, teda prelet," dodal Klíma. To v praxi znamená, že pilot preruší priblíženie, urobí vo vzduchu oblúk a opäť zopakuje priblíženie. Za ten čas lietadlo ATR-72 stihlo odštartovať.

Podľa Klímu boli však oba stroje od seba dostatočne vzdialené, preto nešlo o kritickú situáciu. V dobe, keď Boeing 737 dostal povolenie pristáť, ATR malo počkať na tzv. holding pointu, jeho pilot to však nerešpektoval a vošiel na dráhu. Vyplýva to z komunikácie veže.

Ako ďalej vysvetľuje, takéto udalosti nie sú ojedinelé a označujú sa ako "runway incursions". "V roku 2020 sme zaznamenali štyri takéto udalosti a v roku 2019 ich bolo 17. Na počet udalostí má samozrejme vplyv hustota premávky, ktorá bola v roku 2020 veľmi nízka," vysvetlil Klíma.