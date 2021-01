Božia trpezlivosť: Najhorší žiak autoškoly urobil testy na 158. pokus! Stále nemá vyhraté

LONDÝN - Nemenovaný muž z Anglicka podľa všetkého nemá talent na učenie sa na testy. No má božiu trpezlivosť. Alebo len tak strašne túži po vodičskom preukaze? Inak sa nedá vysvetliť to, že sa pokúšal uspieť neuveriteľných 158-krát! Stále však nemá vyhraté.

Isté je, že muž musel siahnuť poriadne hlboko do vrecka. Za 158 pokusov zaplatil už približne tritisíc libier. V prepočte ide o takmer 3400 eur. Aby mal v ruke vytúženú kartičku, musí ešte absolvovať praktickú skúšku za volantom.

"Úspešné zloženie skúšky v autoškole môže byť pre niektorých z nás jednou z najťažších úloh v živote. Ak to ale nedokážete na prvý pokus, nezúfajte. Pripravte sa lepšie a skúste to znovu. Každý, kto to nakoniec dokáže, si zaslúži uznanie," uviedol Mark Tongue z britskej spoločnosti Select Car Leasing.

Budúcemu vodičovi na päty šliape Angličanka, ktorá už absolvovala 117 testov. Zatiaľ však bez úspechu. Nie je teda isté, ako dlho bude muž kraľovať nelichotivému rebríčku.